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CALENDÁRIO

PSD convoca convenção que vai definir candidatos do partido na Bahia

Encontro acontece na próxima segunda-feira, 20

Anderson Ramos
Por
PSD da Bahia marca convenção partidária.
PSD da Bahia marca convenção partidária. - Foto: Divulgação

PSD da Bahia convocou os seus filiados para a Convenção Estadual, momento em que serão definidas as diretrizes que vão nortear o partido rumo às eleições de 2026.

No encontro que acontece na próxima segunda-feira, 20, a legenda comandada no estado pelo senador Otto Alencar, vai bater o martelo sobre quem serão os seus candidatos a deputado federal e estadual no pleito de outubro.

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A convenção acontece das 8h30 às 17h, no Edifício Mundo Plaza, Torre Empresarial, 20º andar, sala 2013.

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Outras convenções

As agremiações, consideradas principais rivais políticas, já marcaram no calendário as suas convenções:

  • O União Brasil, partido da oposição, reunirá os seus pré-candidatos no dia 22 de julho, uma quarta-feira, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio, às 16h.
  • Já o PT definiu apenas a data. A expectativa é que a legenda que abriga o governador Jerônimo Rodrigues reúna os nomes que disputarão o pleito, no dia 1º de agosto, conforme informações apuradas pelo portal A TARDE.
  • A federação PSOL-Rede também tem data para confirmar o seu candidato ao governo da Bahia, na figura de Ronaldo Mansur. As convenções do partido será no dia 24 de julho, uma sexta-feira.
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