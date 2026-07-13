Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

PF: Porto Seguro recebeu R$ 25 milhões ilegais para reeleger Jânio Natal

Município baiano foi o que teria recebido maior repasse ilegal de Valdemar Costa Neto

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Jânio Natal, prefeito de Porto Seguro, ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL
Jânio Natal, prefeito de Porto Seguro, ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL - Foto: Reprodução | Redes sociais

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, teria destinado emendas parlamentares ilegais para a cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, como apontam investigações da Polícia Federal (PF). Os repasses aconteceram em um momento que Valdemar estava sem nenhum mandato eletivo.

De acordo com as investigações da PF, o presidente nacional do PL destinou R$ 119 milhões em emendas parlamentares para 21 municípios administrados por gestores do mesmo partido ou aliados, sendo 11 deles em São Paulo. Os valores foram registrados entre os anos de 2024, 2025 e 2026.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SECRETÁRIO TAMBÉM FOI AFASTADO

Justiça determina afastamento de vereador alvo de operação do MP
Justiça determina afastamento de vereador alvo de operação do MP imagem

POLÍTICA

João Leão passa mal e é levado às pressas para hospital em Salvador
João Leão passa mal e é levado às pressas para hospital em Salvador imagem

GEORGE O GORDINHO DA FAVELA

Vereador de Salvador é alvo de operação do MP em condomínio de luxo
Vereador de Salvador é alvo de operação do MP em condomínio de luxo imagem

De todos os municípios que participaram do esquema, Porto Seguro foi o que recebeu a maior emenda: R$ 24.999.298. O prefeito da cidade baiana, Jânio Natal, é do mesmo partido de Valdemar Costa Neto.

As indicações irregulares de emendas ocorriam com a participação de servidores da Câmara dos Deputados, segundo investigações.

Entenda o esquema

A Polícia Federal apurou que funcionários da liderança do Partido Liberal entravam em contato com uma servidora responsável pelo registro das emendas e solicitavam a inclusão das indicações de recursos em nome de Valdemar Costa Neto.

Em uma mensagem descoberta pelos investigadores, Garigham Amarante Pinto, apontado como interlocutor direto de Valdemar, procurou a servidora Mariângela Fialek para saber se as indicações foram formalizadas.

Bloqueio

Na última sexta-feira, 10, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens que estão em nome de Valdemar Costa Neto. Dino ressaltou que o ex-deputado não tem direito à indicação de emendas.

“A espantosa ascendência que alguns servidores da Câmara dos Deputados parecem atribuir ao investigado Valdemar Costa Neto contrasta com a ausência de título jurídico que lhe permita dispor do orçamento público, sejam quais forem os valores, sejam quais forem os seus destinatários”, afirmou o ministro.

Em nota à imprensa, a defesa de Valdemar Costa Neto disse que a decisão de Dino foi tomada a partir de “premissas frágeis e inferências subjetivas”. Os advogados também afirmaram que o presidente do PL não cometeu crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Partido Liberal polícia federal Política brasileira Valdemar Costa Neto

Relacionadas

Mais lidas