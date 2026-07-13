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João Leão passa mal e é levado às pressas para hospital em Salvador

olítico baiano foi atendido por uma equipe médica e recebeu alta após passar por avaliação

Luan Julião
Por
João Leão (PP)
João Leão (PP) - Foto: Camila Souza/ GOV BA

O secretário municipal de Governo de Salvador e deputado federal licenciado, João Leão (PP), apresentou um episódio de mal-estar no final da manhã desta segunda-feira, 13, durante o expediente, e precisou passar por avaliação médica.

Segundo nota divulgada pela equipe do político, o quadro não apresentou gravidade. João Leão foi encaminhado para uma unidade de saúde por precaução, realizou exames de rotina e recebeu alta no início da tarde.

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Aos 80 anos, o secretário já está em casa, onde permanece em repouso seguindo as orientações médicas. A expectativa, conforme a equipe, é que ele retome as atividades normalmente nos próximos dias.

João Leão tem uma longa trajetória na política baiana. Além de ter ocupado o cargo de vice-governador do estado, ele também exerceu mandato como deputado federal e atualmente integra a gestão municipal de Salvador à frente da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

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Deputado Federal Licenciado joão leão política baiana Salvador

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