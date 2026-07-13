Óculos com IA, veja modelos, preços e como funcionam

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A tecnologia está cada vez mais ao redor dos humanos, sendo integrada a objetos que anteriormente tinham somente uma função, como relógios e, mais recentemente, óculos.

Sendo de Sol ou de grau, os óculos estão sendo cada vez mais inseridos no meio tecnológico, sendo majoritariamente patenteados pela Meta e auxiliados pela Meta AI.

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Os modelos mais famosos são os feitos em uma parceria firmada entre o grupo tecnológico e as marcas de óculos Ray-Ban e Oakley.

Conheça os modelos

Ray-Ban Meta Gen 2

O modelo de óculos inteligente desenvolvido em conjunto entre a Meta e a Ray-Ban, o Ray-Ban Meta Gen 2, foi lançado em setembro de 2025.

O aparelho consegue, além das funções normais de um óculos:

Gravar vídeos em diversas resoluções (1200p a 60 FPS, 1440p a 30 FPS, 3K a 30 FPS) no formato de POV (Ponto de Vista);

Tirar fotos, somente no modo retrato;

Traduzir simultaneamente uma conversa;

Reproduzir músicas ou áudios;

Conectar-se com Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6;

Armazenar até 32 GB de arquivos, que seriam 500 fotos ou 100 vídeos de 30 segundos cada.

Ray-Ban Meta Gen 2 - Foto: Divulgação | Ray-Ban

Como ele funciona?

Para aproveitar as funções do aparelho, a pessoa deve inicialmente conectar os óculos com o aplicativo da Meta AI. Com isso, o dispositivo terá acesso às suas contas e aplicativos, como WhatsApp e Instagram.



Com isso, o dono do aparelho poderá registrar imagens e vídeos com qualidade de um ângulo diferente. Basta um toque no botão físico discreto na parte superior da haste direita para gravar um vídeo, e dois toques para uma fotografia.



Vale ressaltar que o modelo vem equipado com uma ferramenta de segurança e privacidade, já que, quando registra uma foto ou está gravando um vídeo, a câmera do modelo emite uma luz branca.

Caso o usuário tente cobrir a luz, o dispositivo irá se recusar a gravar.

Ray-Ban Meta Gen 2 - Foto: Divulgação | Ray-Ban

Preço

Atualmente, o modelo pode ser encontrado na loja oficial da Ray-Ban com preços entre R$ 3.989 e R$ 3.499.

Oakley Meta HSTN

Outra produtora de óculos que entrou na onda dos dispositivos tecnológicos foi a Oakley, que, também em parceria com a Meta, lançou o Oakley Meta HSTN.



O modelo funciona de forma semelhante ao Ray-Ban Meta Gen 2, porém, sua premissa é diferente: ele é voltado para os esportes.

As funções do modelo esportivo são bem semelhantes às do Ray-Ban Meta Gen 2, conseguindo registrar fotos, vídeos, áudios e oferecer o suporte da IA da Meta.



Seu diferencial realmente fica nos quesitos esportivos, já que ele é feito de um material plástico leve, durável e flexível, comum entre as armações da Oakley.

Oakley Meta HSTN - Foto: Divulgação | Oakley

Somado a isso, ele ainda apresenta almofadas de nariz aderentes que evitam que o óculos escorregue do rosto com o suor.

O modelo ainda é resistente a suor, respingos e chuva leve, sendo ideal para sessões de treinos intensos. Vale ressaltar que ele não foi feito para ser submerso, somente para suportar gotículas.

Preço

O modelo é comercializado no Brasil com preços entre R$ 3.699 e R$ 4.599.

Óculos inteligente ganhou repercussão em suposto crime

Inicialmente, a tecnologia foi criada para oferecer mais conforto aos usuários, porém, como diversas outras no mundo, quando utilizada de maneira errônea, resulta em crimes graves.



O exemplo disso é o do ginecologista Hosaná Pereira de Santana, que foi preso em flagrante após ser denunciado por supostamente filmar pacientes durante consultas em uma clínica no bairro de Vila Laura, em Salvador, na última sexta-feira, 10.

O equipamento teria sido utilizado para registrar imagens das pacientes durante o atendimento, sem a autorização.

A suspeita surgiu quando uma paciente percebeu que os óculos usados pelo médico possuíam um dispositivo eletrônico.

Ela filmou o equipamento e procurou familiares para denunciar o caso às autoridades. Após a denúncia, o médico foi abordado e preso em flagrante.

O caso, porém, teve uma reviravolta após o suspeito ter sido solto no último domingo, 12. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a decisão foi tomada durante a audiência de custódia, quando o juiz de Direito Plantonista relaxou a prisão em flagrante, ato judicial que determina a soltura imediata de uma pessoa cuja prisão foi considerada ilegal.

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