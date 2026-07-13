Waze lança modo para motociclistas e IA integrada; veja como funciona

O aplicativo de rotas de trânsito, Waze, anunciou, nesta segunda-feira, 13, novos recursos para sua função de navegação. Entre os destaques, foi apresentado um novo modo para motociclistas.

Além da novidade para os condutores de motocicletas, o aplicativo terá uma nova integração com a Inteligência Artificial (IA) do Gemini para:

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Buscas e atualizações de trânsito por voz;

Sugestões de rotas baseadas no histórico do usuário;

Opção que reduz a quantidade de comandos falados durante a viagem.

Entenda o novo modo para motociclistas

O Waze apresentou um novo modo dedicado a motociclistas, que utiliza uma IA para calcular rotas, considerando as características específicas dos veículos de duas rodas, como:

Ruas estreitas;

Restrições de circulação;

Trajetos diferentes dos percorridos por carros.

De acordo com a empresa, o recurso ainda melhora a estimativa do tempo de chegada ao levar em conta esses detalhes durante o cálculo da rota.

Waze para motociclistas - Foto: Divulgação | Waze

Melhores alertas de segurança

Somada à otimização do cálculo das rotas, o novo modo ainda amplia os alertas de segurança durante a navegação. Além de avisar sobre o trânsito em tempo real, o aplicativo passa a informar a presença de:

Buracos;

Lombadas;

Faixas elevadas de pedestres;

Fim de acostamento;

Pontes estreitas.

As informações são alimentadas pela própria comunidade do aplicativo e por um grupo de editores de mapas que também utilizam motocicletas, responsáveis por constantemente atualizar os alertas.

Foto: Divulgação | Waze

Viagens personalizadas com IA e históricos de corridas

Além da nova função especial para motociclistas, o Waze apresentou uma funcionalidade que personaliza as rotas conforme o histórico de navegação do usuário e os padrões de trânsito da região.



Com isso, o aplicativo passa a sugerir, inicialmente, os caminhos que mais se assemelham aos hábitos do motorista.



Conforme a empresa, a personalização é uma ferramenta opcional e pode ser desativada nas configurações do aplicativo.



O Waze afirma que tal evolução faz parte da ampliação do uso do Gemini na plataforma, que também passa a oferecer recursos para encontrar destinos e enviar atualizações no mapa utilizando comandos de voz.

Função “menos falante”

A atualização do aplicativo ainda trouxe um modo “menos falante” para o assistente do GPS. A função reduz a quantidade de instruções por voz durante a navegação.



Mesmo com menos avisos, o aplicativo segue emitindo alertas considerados como essenciais, como mudanças de direção, troca de faixa e situações de risco na via.

Foto: Divulgação | Waze

Busca de destinos e atualizações da rota via comando de voz

Mais uma novidade apresentada nesta nova atualização é a busca por destinos utilizando o Gemini. Veja como a ferramenta funciona.

Motorista faz os pedidos em linguagem natural; Waze vai exibir as opções encontradas e permitirá que a navegação seja iniciada sem a necessidade de digitar um endereço.

A IA ainda permite o envio de atualizações para o mapa por voz; o usuário pode informar, por exemplo, que uma rua foi fechada ou que a numeração de um imóvel mudou.



As sugestões serão encaminhadas aos editores de mapas do Waze, que verificam as informações antes de atualizar o aplicativo.

Os relatórios conversacionais começam a ser liberados para usuários do Brasil no Android e no iPhone (iOS). Já a busca por destinos com o Gemini, por enquanto, está disponível apenas para participantes do programa Beta do Waze.