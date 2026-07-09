TECNOLOGIA
Meta AI pode usar suas fotos do Instagram para gerar imagens; veja como desativar
Recurso permite que fotos públicas de seu perfil possam ser utilizadas como referência
A Meta anunciou, nesta quinta-feira, 9, um novo recurso de inteligência artificial (IA) integrado ao Instagram que permite utilizar fotos públicas de perfis do Instagram como referências para gerar imagens.
A novidade faz parte do Muse Image, modelo de geração de imagens da empresa, e funciona quando um usuário menciona uma conta pública em um comando da Meta AI.
A ferramenta chega habilitada como padrão em perfis abertos, porém, é possível desabilitar o acesso da IA às imagens.
Entenda como o recurso funciona
O recurso integra o Muse Image, o primeiro modelo de geração de imagens desenvolvido pelo Meta Superintelligence Labs.
Além de criar imagens a partir de comandos de textos, a ferramenta também permite:
- Combinar fotografias;
- Editar imagens;
- Aplicar efeitos gerados por inteligência artificial.
De acordo com a Meta, as criações podem ser compartilhadas diretamente no feed, stories e conversas.
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No Instagram, a novidade permite que um usuário mencione um perfil público utilizando o símbolo "@" durante um comando enviado à Meta AI. A partir disso, a ferramenta pode usar fotos públicas da conta para gerar uma nova imagem.
Conforme a empresa, o recurso foi desenvolvido para facilitar a criação de:
- convites;
- cartões;
- ilustrações;
- montagens;
- outros conteúdos personalizados.
Como impedir que a Meta AI use suas fotos públicas?
Para não deixar que a Meta AI utilize suas fotos públicas sem privar seu perfil, basta seguir as seguintes orientações.
- Abra o Instagram no celular;
- Toque na sua foto de perfil;
- Acesse o menu de três linhas, no canto superior direito, para acessar "Configurações e atividade";
- Abra a seção "Compartilhamento e reutilização";
- Localize a opção que permite o uso do seu conteúdo em recursos de inteligência artificial da Meta;
- Desative a configuração.
Caso a opinião não esteja aparecendo em seu aparelho, basta aguardar a liberação do recurso para sua conta. A Meta informou que a distribuição será feita de forma gradual.
Vale ressaltar que a mudança impede novas utilizações das fotos públicas para esse recurso, porém, não remove as imagens que já tenham sido geradas antes da mudança na configuração.