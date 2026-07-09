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TECNOLOGIA

Meta AI pode usar suas fotos do Instagram para gerar imagens; veja como desativar

Recurso permite que fotos públicas de seu perfil possam ser utilizadas como referência

Gustavo Zambianco
Por
Instagram
Instagram - Foto: Freepik

A Meta anunciou, nesta quinta-feira, 9, um novo recurso de inteligência artificial (IA) integrado ao Instagram que permite utilizar fotos públicas de perfis do Instagram como referências para gerar imagens.

A novidade faz parte do Muse Image, modelo de geração de imagens da empresa, e funciona quando um usuário menciona uma conta pública em um comando da Meta AI.

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A ferramenta chega habilitada como padrão em perfis abertos, porém, é possível desabilitar o acesso da IA às imagens.

Entenda como o recurso funciona

O recurso integra o Muse Image, o primeiro modelo de geração de imagens desenvolvido pelo Meta Superintelligence Labs.

Além de criar imagens a partir de comandos de textos, a ferramenta também permite:

  • Combinar fotografias;
  • Editar imagens;
  • Aplicar efeitos gerados por inteligência artificial.

De acordo com a Meta, as criações podem ser compartilhadas diretamente no feed, stories e conversas.

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No Instagram, a novidade permite que um usuário mencione um perfil público utilizando o símbolo "@" durante um comando enviado à Meta AI. A partir disso, a ferramenta pode usar fotos públicas da conta para gerar uma nova imagem.

Conforme a empresa, o recurso foi desenvolvido para facilitar a criação de:

  • convites;
  • cartões;
  • ilustrações;
  • montagens;
  • outros conteúdos personalizados.

Como impedir que a Meta AI use suas fotos públicas?

Para não deixar que a Meta AI utilize suas fotos públicas sem privar seu perfil, basta seguir as seguintes orientações.

  1. Abra o Instagram no celular;
  2. Toque na sua foto de perfil;
  3. Acesse o menu de três linhas, no canto superior direito, para acessar "Configurações e atividade";
  4. Abra a seção "Compartilhamento e reutilização";
  5. Localize a opção que permite o uso do seu conteúdo em recursos de inteligência artificial da Meta;
  6. Desative a configuração.

Caso a opinião não esteja aparecendo em seu aparelho, basta aguardar a liberação do recurso para sua conta. A Meta informou que a distribuição será feita de forma gradual.

Vale ressaltar que a mudança impede novas utilizações das fotos públicas para esse recurso, porém, não remove as imagens que já tenham sido geradas antes da mudança na configuração.

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Tags

instagram Meta AI

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