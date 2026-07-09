Meta AI pode usar suas fotos do Instagram para gerar imagens; veja como desativar

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A Meta anunciou, nesta quinta-feira, 9, um novo recurso de inteligência artificial (IA) integrado ao Instagram que permite utilizar fotos públicas de perfis do Instagram como referências para gerar imagens.

A novidade faz parte do Muse Image, modelo de geração de imagens da empresa, e funciona quando um usuário menciona uma conta pública em um comando da Meta AI.

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A ferramenta chega habilitada como padrão em perfis abertos, porém, é possível desabilitar o acesso da IA às imagens.

Entenda como o recurso funciona

O recurso integra o Muse Image, o primeiro modelo de geração de imagens desenvolvido pelo Meta Superintelligence Labs.

Além de criar imagens a partir de comandos de textos, a ferramenta também permite:

Combinar fotografias;

Editar imagens;

Aplicar efeitos gerados por inteligência artificial.

De acordo com a Meta, as criações podem ser compartilhadas diretamente no feed, stories e conversas.

No Instagram, a novidade permite que um usuário mencione um perfil público utilizando o símbolo "@" durante um comando enviado à Meta AI. A partir disso, a ferramenta pode usar fotos públicas da conta para gerar uma nova imagem.

Conforme a empresa, o recurso foi desenvolvido para facilitar a criação de:

convites;

cartões;

ilustrações;

montagens;

outros conteúdos personalizados.

Como impedir que a Meta AI use suas fotos públicas?

Para não deixar que a Meta AI utilize suas fotos públicas sem privar seu perfil, basta seguir as seguintes orientações.

Abra o Instagram no celular; Toque na sua foto de perfil; Acesse o menu de três linhas, no canto superior direito, para acessar "Configurações e atividade"; Abra a seção "Compartilhamento e reutilização"; Localize a opção que permite o uso do seu conteúdo em recursos de inteligência artificial da Meta; Desative a configuração.

Caso a opinião não esteja aparecendo em seu aparelho, basta aguardar a liberação do recurso para sua conta. A Meta informou que a distribuição será feita de forma gradual.

Vale ressaltar que a mudança impede novas utilizações das fotos públicas para esse recurso, porém, não remove as imagens que já tenham sido geradas antes da mudança na configuração.