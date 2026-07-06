Dona do Xbox anuncia reestruturação e demissão em massa de funcionários

A Microsoft iniciou uma nova reestruturação interna e anunciou, nesta segunda-feira, 6, o desligamento de aproximadamente 4.800 funcionários em todo o mundo. A redução representa cerca de 2,1% da força de trabalho da empresa e faz parte de um processo de reorganização das áreas consideradas estratégicas.

Em comunicado enviado aos colaboradores, a diretora de recursos humanos da companhia, Amy Coleman, informou que a maior parte das demissões ocorrerá nas equipes Comercial e na divisão responsável pelo Xbox.

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"Estamos alinhando nosso investimento, pessoas e energia às prioridades do nosso negócio. As mudanças de hoje impactam principalmente nossas organizações Comercial e Xbox", escreveu.

Até antes da medida, a Microsoft mantinha cerca de 220 mil funcionários globalmente, segundo o Business Insider. Ainda não há confirmação se empregados da empresa no Brasil serão afetados.

Inteligência artificial

Apesar do avanço dos investimentos da Microsoft em inteligência artificial, Amy Coleman afirmou que os profissionais desligados não serão substituídos pela tecnologia. A executiva, no entanto, não esclareceu se a decisão de reduzir o quadro de funcionários tem relação com os aportes feitos pela empresa em IA, cenário semelhante ao adotado por outras gigantes do setor.

"O que é verdade é que a IA está mudando a forma como o trabalho é realizado. Algumas das tarefas que fazemos diariamente agora podem ser automatizadas, e isso significa que todos precisamos continuar aprendendo, desenvolvendo novas habilidades e nos adaptando à medida que o trabalho evolui", disse a executiva.

Reestruturação continua

A nova rodada de cortes acontece poucos meses após a empresa lançar, em abril, seu primeiro Programa de Demissão Voluntária (PDV) nos Estados Unidos. A iniciativa foi direcionada a funcionários mais antigos, cuja soma entre idade e tempo de empresa alcançava, no mínimo, 70 anos.

Na época, a Microsoft contava com aproximadamente 125 mil trabalhadores no país, sendo cerca de 8 mil elegíveis ao programa.

No encerramento do comunicado, Amy Coleman indicou que o processo de reorganização ainda não terminou. Sem confirmar novas demissões, ela afirmou que "haverá mais mudanças pela frente" e acrescentou que outras áreas da empresa "precisarão fazer ajustes semelhantes".