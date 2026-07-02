Dispositivos inteligentes já estão em mais de 20% dos lares com internet no Brasil

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Dispositivos inteligentes, como smart TVs, assistentes virtuais, robôs aspiradores e lâmpadas conectadas, estão cada vez mais presentes nas residências brasileiras. Em 2025, 20,2% dos domicílios com acesso à internet possuíam pelo menos um equipamento desse tipo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad TIC 2025), divulgada nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, dos 76 milhões de lares com internet no país, cerca de 15,4 milhões já contam com algum dispositivo inteligente. O número representa um crescimento de 2,1 milhões de residências em relação a 2024 e é o maior percentual registrado desde o início da série histórica, em 2022.

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Os dispositivos inteligentes são equipamentos conectados à internet que podem ser controlados remotamente ou por comandos de voz. Entre eles estão assistentes virtuais, smart TVs, caixas de som inteligentes, câmeras de segurança, fechaduras digitais e lâmpadas inteligentes.

Streaming avança e TV por assinatura continua em queda

O levantamento também mostra que as plataformas de streaming seguem ampliando espaço nos lares brasileiros. Em 2025, 33,4 milhões de domicílios possuíam assinatura de serviços de vídeo sob demanda, alta de 4,7% em comparação com o ano anterior. Atualmente, 44,4% das casas com televisão utilizam esse tipo de serviço.

Já a TV por assinatura manteve a tendência de retração. O serviço estava presente em 18,3 milhões de domicílios, o equivalente a 23,5% das residências com televisão, percentual inferior ao registrado em 2024.

Entre os entrevistados que não possuem TV por assinatura, 62,2% afirmaram que não têm interesse no serviço, enquanto 26,1% apontaram o preço como principal motivo. Apenas 10% disseram que substituíram a assinatura pelo streaming.

A pesquisa aponta ainda que 93,9% dos 80 milhões de domicílios brasileiros possuem televisão. Pela primeira vez desde 2016, esse percentual ficou estável na comparação anual, interrompendo a sequência de quedas observada nos últimos anos.

Outro destaque foi a retomada do crescimento da presença de microcomputadores nos lares. Em 2025, 38,7% das residências possuíam o equipamento, ligeiramente acima dos 38,5% registrados em 2024. Segundo o IBGE, é a primeira alta desde o início da série histórica, indicando uma possível estabilização desse mercado