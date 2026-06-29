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WhatsApp libera nome de usuário e permite ocultar número de telefone

Função será liberada gradualmente no Brasil

Agatha Victoria Reis
Por
Redes sociais
Redes sociais - Foto: Reprodução| Shutterstock

O WhatsApp disponibilizará uma nova função para seus usuários: a criação de nomes de usuário (usernames). O aplicativo iniciou a reserva desses identificadores, etapa que antecede o lançamento oficial do recurso, previsto para este ano.

A reserva será liberada gradualmente no país, com aviso enviado pelo próprio aplicativo. O objetivo da novidade é permitir que as pessoas se identifiquem sem precisar expor o número de telefone, embora ainda seja necessário ter um chip ativo.

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De acordo com o WhatsApp, o recurso foi desenvolvido para evitar duplicidades entre mais de três bilhões de contas e ampliar o controle dos usuários sobre a própria privacidade.

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Sobre a nova função

A novidade, anunciada pela plataforma da Meta, estabelece regras para a criação dos nomes de usuário, que poderão ter entre 3 e 35 caracteres.

A empresa informou que contas associadas a celebridades, organizações e figuras públicas terão prioridade na reserva. Além disso, empresas e criadores de conteúdo poderão alinhar seus nomes de usuário aos já utilizados em outras plataformas da Meta, como Facebook e Instagram.

Outro recurso será a criação de uma chave de identificação, necessária para que outras pessoas iniciem conversas.

Segundo a empresa, os nomes de usuário não poderão ser pesquisados diretamente no aplicativo. Em vez disso, será necessário utilizar esse identificador para entrar em contato com o usuário. O nome de usuário também poderá ser alterado ou desativado a qualquer momento.

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Tags

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