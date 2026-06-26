Google libera no Brasil troca de endereço do Gmail; veja como funciona

Usuários do Gmail no Brasil passam a contar com uma mudança importante na forma de usar o serviço: o Google começou a liberar a opção de alterar o endereço de e-mail vinculado às contas, algo que antes não era possível.

A novidade, que já havia sido implementada inicialmente nos Estados Unidos em abril, só chega agora ao público brasileiro e representa uma das maiores flexibilizações do serviço desde sua criação.

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A atualização permite que o usuário escolha um novo identificador dentro do domínio “@gmail.com”, desde que o endereço desejado esteja disponível. Essa alteração, no entanto, não fica restrita apenas ao e-mail: ela também impacta o acesso a outros produtos do ecossistema Google associados à conta, como Drive e Fotos.

Mesmo com a troca, o endereço antigo não deixa de existir imediatamente. Ele segue ativo como alternativa e continua apto a receber mensagens, funcionando como uma espécie de redirecionamento dentro da própria conta.

Apesar da novidade, o Google impõe limitações. Nem todas as contas terão acesso imediato à função, e o sistema pode bloquear a alteração caso o novo endereço já esteja em uso ou ainda não esteja liberado para o perfil do usuário. Além disso, após a mudança, não será possível criar outro endereço Gmail vinculado à mesma conta por um período de 12 meses.

A empresa também destacou a atualização ao resgatar o contexto histórico do serviço. Em uma publicação anterior, o CEO Sundar Pichai afirmou que, embora o Gmail tenha surgido em 2004, isso não significa que os usuários precisem manter para sempre o mesmo endereço criado naquela época.

Ajustes no nome exibido

Sem necessidade de alterar o e-mail em si, o usuário já podia modificar a forma como seu nome aparece nas mensagens enviadas. Essa configuração permanece disponível e pode ser ajustada diretamente nas opções do Gmail.

O processo é feito pelo computador, dentro do menu de configurações da conta, onde é possível editar as informações de identificação usadas no envio de e-mails e salvar as alterações.