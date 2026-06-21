IA da Receita Federal identifica fraudes; entenda como funciona

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A Receita Federal passou a utilizar a inteligência artificial (IA) em fevereiro de 2026 e a tecnologia já se tornou uma das principais ferramentas do Fisco no combate às fraudes tributárias.

A ferramenta ajudou o órgão a identificar R$ 233 bilhões em irregularidades por meio do cruzamento massivo de dados, analisando informações financeiras, padrões de consumo e publicações em redes sociais, contribuindo para a identificação de incompatibilidades.

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Como funciona a IA da Receita Federal?

O sistema atua na identificação de possíveis irregularidades fiscais, incluindo a chamada fiscalização de ostentação.

Nele, o órgão monitora publicações em redes sociais, para verificar se o padrão de vida exibido é compatível com a renda informada nas declarações.

Também são analisadas informações sobre viagens internacionais, carros de luxo e demonstrações públicas de patrimônio.

Outra frente de atuação é o cruzamento de dados em tempo real. A IA compara informações de declarações com dados provenientes de cartões de crédito, Pix, instituições financeiras, plataformas de pagamento e cartórios.

Além disso, a inteligência artificial funciona como uma ferramenta de apoio aos auditores fiscais e não substitui a atuação humana, conforme estabelece a política da Receita Federal.

Regras e supervisão

De acordo com a Política de Inteligência Artificial da Receita Federal, a tecnologia não pode tomar decisões de forma autônoma, sendo obrigatória a supervisão humana.

O uso da inteligência artificial está restrito à triagem de informações e ao apoio nas análises. A decisão final sobre autuações e processos continua sendo de responsabilidade dos auditores fiscais.

Caso haja uso inadequado dos sistemas de inteligência artificial, o servidor público responsável poderá sofrer sanções disciplinares.