El Niño, frente fria e calor: veja o que esperar do inverno neste ano

O inverno começou oficialmente no Brasil na madrugada deste domingo, 21 às 5h24, trazendo uma primeira onda de frio que deve derrubar as temperaturas em várias regiões do país.

No entanto, a estação promete fugir do padrão tradicional: a influência do El Niño deve favorecer períodos de calor acima da média e alterar o comportamento das chuvas até o fim da estação, em 22 de setembro.

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Previsão

Logo nos primeiros dias, uma massa de ar polar avança sobre o território nacional e deve provocar um forte resfriamento entre 22 e 26 de junho. A previsão indica frio intenso nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além da chegada do ar gelado a áreas da Região Norte.

Nas cidades mais altas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, os termômetros podem ficar abaixo de zero, aumentando as chances de geadas e até de episódios isolados de neve. O declínio das temperaturas também deve ser sentido em estados como:

São Paulo;

Minas Gerais;

Rio de Janeiro;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Rondônia;

Acre ;

no sul do Amazonas.

Inverno menos frio

Apesar desse início rigoroso, os meteorologistas projetam um inverno menos frio do que o registrado em outros anos. Isso porque o El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, modifica a circulação atmosférica e dificulta a chegada frequente das frentes frias ao centro do país.

Na prática, esse cenário tende a reduzir a duração dos períodos de frio e favorecer temperaturas mais elevadas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A expectativa é que, a partir de agosto, o calor volte a ganhar força. Diversas áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste podem registrar marcas acima da média histórica para a estação, com possibilidade de ondas de calor durante o fim do inverno.

Chuvas

O regime de chuvas também deve sofrer mudanças. No Sul, a tendência é de precipitações mais frequentes e volumosas, aumentando o risco de temporais. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, onde normalmente predomina o tempo seco nesta época do ano, há previsão de episódios de chuva acima do padrão esperado.

Enquanto isso, parte da Região Norte e trechos do litoral nordestino devem enfrentar um período de menor volume de precipitações.

Mesmo com essas mudanças, especialistas destacam que os efeitos do inverno não são iguais em todo o país. A posição geográfica de cada região influencia diretamente a duração dos dias, a intensidade do frio e o comportamento das massas de ar, fazendo com que a estação apresente características bastante diferentes entre o extremo Sul e as áreas próximas à Linha do Equador.