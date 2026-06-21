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NOVA ESTAÇÃO COMEÇOU!

El Niño, frente fria e calor: veja o que esperar do inverno neste ano

Estação promete fugir do padrão tradicional

Leilane Teixeira
Por
Capitania dos Portos da Bahia emitiu nota sobre mudança climática
Capitania dos Portos da Bahia emitiu nota sobre mudança climática - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O inverno começou oficialmente no Brasil na madrugada deste domingo, 21 às 5h24, trazendo uma primeira onda de frio que deve derrubar as temperaturas em várias regiões do país.

No entanto, a estação promete fugir do padrão tradicional: a influência do El Niño deve favorecer períodos de calor acima da média e alterar o comportamento das chuvas até o fim da estação, em 22 de setembro.

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Previsão

Logo nos primeiros dias, uma massa de ar polar avança sobre o território nacional e deve provocar um forte resfriamento entre 22 e 26 de junho. A previsão indica frio intenso nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além da chegada do ar gelado a áreas da Região Norte.

Nas cidades mais altas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, os termômetros podem ficar abaixo de zero, aumentando as chances de geadas e até de episódios isolados de neve. O declínio das temperaturas também deve ser sentido em estados como:

  • São Paulo;
  • Minas Gerais;
  • Rio de Janeiro;
  • Goiás;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Rondônia;
  • Acre ;
  • no sul do Amazonas.

Inverno menos frio

Apesar desse início rigoroso, os meteorologistas projetam um inverno menos frio do que o registrado em outros anos. Isso porque o El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, modifica a circulação atmosférica e dificulta a chegada frequente das frentes frias ao centro do país.

Na prática, esse cenário tende a reduzir a duração dos períodos de frio e favorecer temperaturas mais elevadas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A expectativa é que, a partir de agosto, o calor volte a ganhar força. Diversas áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste podem registrar marcas acima da média histórica para a estação, com possibilidade de ondas de calor durante o fim do inverno.

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Chuvas

O regime de chuvas também deve sofrer mudanças. No Sul, a tendência é de precipitações mais frequentes e volumosas, aumentando o risco de temporais. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, onde normalmente predomina o tempo seco nesta época do ano, há previsão de episódios de chuva acima do padrão esperado.

Enquanto isso, parte da Região Norte e trechos do litoral nordestino devem enfrentar um período de menor volume de precipitações.

Mesmo com essas mudanças, especialistas destacam que os efeitos do inverno não são iguais em todo o país. A posição geográfica de cada região influencia diretamente a duração dos dias, a intensidade do frio e o comportamento das massas de ar, fazendo com que a estação apresente características bastante diferentes entre o extremo Sul e as áreas próximas à Linha do Equador.

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Tags

brasil El Niño inverno previsão do tempo

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