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BRASIL

Nova lei pode liberar porte de arma para quem trabalha em escritório

Proposta aprovada em comissão da Câmara permite acesso ao porte de arma

Iarla Queiroz
Por
Projeto que autoriza porte de arma
Projeto que autoriza porte de arma - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Corretores de imóveis podem passar a ter direito ao porte de arma de fogo no Brasil. A possibilidade ganhou força após a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovar um projeto de lei que autoriza o benefício para profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis (Creci).

A proposta, que tramita sob o número PL 942/2026, ainda precisa avançar em outras etapas no Congresso antes de entrar em vigor.

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Projeto cita riscos da profissão

O texto tem como principal justificativa a segurança dos corretores durante o exercício da atividade profissional, especialmente em visitas a imóveis localizados em áreas consideradas de risco.

A profissão exige deslocamentos frequentes e encontros com pessoas desconhecidas, muitas vezes em locais isolados, cenário que motivou a apresentação da proposta.

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Mudança retirou exigência para os profissionais

Antes da aprovação na comissão, o projeto passou por alterações. O relator da matéria, deputado Capitão Alden, retirou a exigência de que os corretores informassem previamente horários e itinerários para portar a arma.

Segundo o parecer aprovado, a mudança busca facilitar a atuação dos profissionais durante as atividades do dia a dia.

Porte continuará sujeito ao Estatuto do Desarmamento

Mesmo com a autorização prevista no projeto, os corretores ainda precisariam cumprir todas as exigências estabelecidas pelo Estatuto do Desarmamento.

Entre os requisitos estão a comprovação de capacidade técnica para o manuseio da arma e a realização de avaliação psicológica. Além disso, o porte só poderá ser concedido mediante justificativa de risco à integridade física do profissional.

Proposta segue em tramitação

Caso seja aprovado definitivamente, o projeto poderá impactar principalmente profissionais que atuam em regiões com altos índices de criminalidade.

Por outro lado, a medida também tem gerado debate sobre a necessidade do armamento para a categoria.

Após passar pela Comissão de Segurança Pública, o texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se receber aval, ainda precisará ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal.

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Política porte de arma

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