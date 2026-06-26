Salvador recebe evento de lançamento do Bahia Tech Experience 2026

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Salvador recebe na próxima terça-feira, 30 de junho, o lançamento do calendário do Bahia Tech Experience (BTX) 2026, que acontece no Espaço Mário Cravo da Casa do Comércio, onde será apresentada uma agenda de eventos de inovação em municípios baianos. A iniciativa é realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Sebrae Bahia.

O evento da próxima terça-feira será aberto a veículos de imprensa.

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Conheça o evento

O encontro marcará a apresentação das ações previstas para o segundo semestre de 2026, com a proposta de permitir que startups, empresas, instituições de ensino e demais atores se preparem para participar das atividades, ampliem conexões e fortaleçam a atuação nos territórios.

Durante o evento, serão detalhadas iniciativas como os Meetups Summits em 34 municípios baianos, o Pocket BTX em Ilhéus, o Empretec Startups em Feira de Santana, além das Missões Técnicas Nacionais e das Trilhas de Aceleração voltadas para Deep Tech e Games.

As ações reforçam a estratégia de interiorização da inovação e o estímulo ao empreendedorismo tecnológico na Bahia.

Crescimento do BTX

No dia 30 de junho, também serão apresentadas as novidades do Bahia Tech Experience, que se consolida como uma das principais agendas de inovação do estado, conectando startups, empresas, investidores e instituições de pesquisa e desenvolvimento.

Na última edição, o evento reuniu cerca de 7 mil visitantes e contou com a participação de 150 startups de toda a Bahia.

A edição de 2026 está prevista para acontecer em dezembro, em Salvador, com programação voltada à geração de negócios, difusão de conhecimento e fortalecimento do ecossistema de inovação.