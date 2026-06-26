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Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Salvador

Com alta possibilidade de chuva, a temperatura fica entre 22º e 29º

Alice Paulilo
Por
Final de semana em Salvador pode ser de chuva; confira a previsão
Final de semana em Salvador pode ser de chuva; confira a previsão - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O final de semana em Salvador pode contar com chuva a qualquer horário do dia. O céu vai permanecer nublado com fortes ventos e a temperatura deve variar entre 22º e 29º.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste favorecerá o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas fracas a moderadas durante os próximos dias.

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Neste mês de junho, os bairros da Barra, Vila Naval, Massaranduba e Capelinha e Vila Picasso tiveram os maiores acumulados de chuva da capital baiana. Os valores são respectivamente 260,6 mm; 235,8 mm; 230 mm.

Veja a previsão completa

Para sexta-feira, 26: Com 90% de chances de chuva e ventos a 33 km/h, a temperatura mínima é de 22º e a máxima é de 29º;

Sábado, 27: O céu estará parcialmente nublado, os ventos a 30 km/h e apesar de haver 60% de chances de chuva, a temperatura permanecerá estável entre 22 e 29 graus;

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No domingo, 28: as chances de chuva diminuem para 40%, os ventos permanecem fortes com 32 km/h e a temperatura estará entre 22º e 28º.

Atenção

Em caso de emergência, disque 199.

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Chuva previsão do tempo Salvador

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