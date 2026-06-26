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TRANSPORTE MARÍTIMO

Mau tempo mantém suspensa a travessia Salvador-Mar Grande

Bandeira de navegação permanece na cor vermelha, imprópria para navegação

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Travessias suspensas devido ao mau tempo
Travessias suspensas devido ao mau tempo - Foto: Ilustração | Astramab

As travessias marítimas entre Salvador e Mar Grande seguem suspensas nesta sexta-feira, 26, de acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).

A recomendação e adoção da bandeira vermelha é decorrente do mau tempo, e a suspensão visa garantir a segurança das navegações e proteção da vida humana no mar.

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O transporte marinho também foi interrompido nas travessias de Salvador-Morro de São Paulo e Salvador-Boipeba em virtude das condições meteoceanográficas adversas.

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Recomendação

Em casos de emergências no mar ou em rios, a Marinha do Brasil atende a população em regime de plantão de 24 horas. Para isso, basta acionar por meio do número 185.

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Tags

Salvador-Mar Grande Travessia Marítima

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