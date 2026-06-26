TRANSPORTE MARÍTIMO
Mau tempo mantém suspensa a travessia Salvador-Mar Grande
Bandeira de navegação permanece na cor vermelha, imprópria para navegação
Por Alice Paulilo
| Atualizada em
As travessias marítimas entre Salvador e Mar Grande seguem suspensas nesta sexta-feira, 26, de acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).
A recomendação e adoção da bandeira vermelha é decorrente do mau tempo, e a suspensão visa garantir a segurança das navegações e proteção da vida humana no mar.
O transporte marinho também foi interrompido nas travessias de Salvador-Morro de São Paulo e Salvador-Boipeba em virtude das condições meteoceanográficas adversas.
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Recomendação
Em casos de emergências no mar ou em rios, a Marinha do Brasil atende a população em regime de plantão de 24 horas. Para isso, basta acionar por meio do número 185.