Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLUIÇÃO EM SALVADOR

Bahia decreta emergência por contaminação na praia de São Tomé de Paripe

Decisão homologa decreto da Prefeitura de Salvador

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Praia de São Tomé de Paripe foi alvo de derramaneto de produtos químicos
Praia de São Tomé de Paripe foi alvo de derramaneto de produtos químicos - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O governo da Bahia homologou, nesta sexta-feira, 26, o Decreto de Nº 41/834, da Prefeitura de Salvador, que estabelece a situação de emergência no município, após o derramamento de produtos químicos nas águas da praia de São Tomé de Paripe, na capital baiana.

A homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), com base nas informações obtidas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec). O decreto também tem como objetivo, ainda de acordo com a publicação, "preservar o bem-estar da população" e "adotar as medidas que se fizerem necessárias".

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O decreto também tem efeito retroativo, passando a valer a partir de 8 de junho, com prazo inicial de 90 dias.

Fica homologado o Decreto Municipal nº 41.834, de 08 de junho de 2026, do Prefeito Municipal de Salvador, que declarou em “Situação de Emergência”, pelo prazo de 90 dias, as áreas comprovadamente afetadas do referido Município

Multa aplicada

A decisão da Prefeitura de Salvador, avalizada pelo governo estadual, ocorre junto a aplicação da multa de R$ 50 milhões à Gerdau Aços Longos, no âmbito da contaminação das águas de São Tomé de Paripe.

Leia Também:

PENA MÁXIMA

Gerdau recebe multa de R$ 50 milhões por contaminação em praia de Salvador
Gerdau recebe multa de R$ 50 milhões por contaminação em praia de Salvador imagem

SALVADOR

Desastre ambiental em São Tomé de Paripe faz Salvador entrar em situação de emergência
Desastre ambiental em São Tomé de Paripe faz Salvador entrar em situação de emergência imagem

Segundo o auto da infração, aplicado no dia 3 deste mês, a empresa, um dos braços do grupo Gerdau, colaborou "para contaminação com compostos químicos nas águas intersticiais, águas subterrâneas, sedimentos, águas do mar e biota na praia de São Tomé de Paripe, no Município de Salvador”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Gerdau praia Salvador

Relacionadas

Mais lidas