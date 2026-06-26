GTA 6 tem pré-venda liberada no Brasil; veja preços e onde comprar

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Um dos jogos mais esperados dos últimos anos, o GTA 6 (Grand Theft Auto 6) teve sua pré-venda liberada no Brasil pela Rockstar Games nesta quinta-feira, 25. É possível adquirir o jogo de forma online por meio da PlayStation Store e da Microsoft Store, ou fisicamente no Amazon Brasil.

Duas versões do título foram anunciadas pela desenvolvedora, a Standard Edition e a Ultimate Edition. Os fãs do jogo terão a opção de parcelar a compra na loja física, algo que pode facilitar a aquisição da novidade.

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Valores e condições de pagamento por plataforma

Amazon Brasil (Mídia Física) Standard Edition: R$ 418,40 à vista (7% de desconto via Pix ou NuPay) ou R$ 449,90 parcelado (em até 8x de R$ 56,29 sem juros).

R$ 418,40 à vista (7% de desconto via Pix ou NuPay) ou R$ 449,90 parcelado (em até 8x de R$ 56,29 sem juros). PlayStation Store (Digital) Standard Edition: R$ 449,90, inclui o jogo base e os bônus de reserva.

R$ 449,90, inclui o jogo base e os bônus de reserva. PlayStation Store (Digital) Ultimate Edition: R$ 549,90, inclui o jogo base, pacotes de DLCs e bônus de reserva.

R$ 549,90, inclui o jogo base, pacotes de DLCs e bônus de reserva. Microsoft Store (Digital) Standard Edition: R$ 449,90, inclui o jogo base e os bônus de reserva.

R$ 449,90, inclui o jogo base e os bônus de reserva. Microsoft Store (Digital) Ultimate Edition: R$ 549,90, inclui o jogo base, pacotes de DLCs e bônus de reserva.

Benefícios de pré-venda e conteúdo exclusivo

Os consumidores que realizarem a reserva antecipada do título garantem vantagens adicionais de conteúdo, que variam de acordo com a versão adquirida:

Bônus Geral de Pré-venda (Standard e Ultimate): Inclusão de um mês gratuito de assinatura do serviço premium GTA+. O benefício concede o depósito imediato de moedas virtuais (GTA$) na conta do jogador, descontos na aquisição de propriedades no modo online e acesso temporário a um catálogo de jogos clássicos da Rockstar.

Inclusão de um mês gratuito de assinatura do serviço premium GTA+. O benefício concede o depósito imediato de moedas virtuais (GTA$) na conta do jogador, descontos na aquisição de propriedades no modo online e acesso temporário a um catálogo de jogos clássicos da Rockstar. Conteúdo Exclusivo da Ultimate Edition: Além dos bônus de reserva, os compradores da versão mais completa recebem um pacote de expansão (DLC) que adiciona missões secundárias inéditas na campanha, veículos exclusivos e um arsenal de armas customizadas.

Lançamento oficial

O lançamento oficial do GTA 6 está programado para o dia 19 de novembro globalmente.