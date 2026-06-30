Salvador vira polo de projetos voltados ao pequeno empreendedor baiano

Lançamentos de novas tecnologias e inovações em negócios para pequenas e médias empresas do Nordeste marcaram o dia desta terça-feira, 30, na Fecomércio - BA, em Salvador.

O grande destaque do dia foi a Rede Venda Certa - Quipu, um dos projetos baianos premiado em primeiro lugar na fase de escala do edital nacional E-Commerce.BR, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ministério de Desenvolvimento, Inovação, Comércio e Serviços (MDIC).

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A iniciativa, elaborada pela Cubos Tecnologia e a Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio (BA) , nasceu do objetivo de impulsionar a maturidade digital e das vendas online de pequenas empresas com o uso da Inteligência Artificial.

O Quipu quer chegar a esse objetivo ao prometer simplificar as informações desestruturadas através da leitura de interações, áudio e conversas entre empreendedores e clientes, e os transformar em um feedback para as pequenas e médias empresas, ajudando-os a melhorar o seu negócios.

Atualmente, a Quipu atende 60 empresas baianas, que são beneficiadas através de ganhos de produtividade, melhoria na gestão de processos comerciais e maior capacidade de acompanhamento das interações com clientes. O plano agora é ampliar para 130 organizações ativas.

No programa, o projeto recebeu aporte de R$ 380 mil do edital para a execução da etapa piloto, que nesta primeira fase será direcionada à empresas do Nordeste. O projeto também passou para a segunda fase com o maior número de qualificação, e agora recebe R$ 500 mil para a aplicação em mais 70 empresas, no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Um projeto baiano para o baiano

Nascido em Santo Antônio de Jesus e entendendo as dificuldades de manutenção de pequenos negócios na Bahia, Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia explica que a Quipu nasceu realmente da necessidade de ajudar o empreendedor baiano a manter o seu negócio de forma sustentável, trazendo mais conhecimento e maior conexão com o seu empreendimento.

“Existe muito empreendedor no Brasil que abre um negócio mais por necessidade do que por oportunidade. Às vezes o empreendedor acaba confundindo o seu negócio com a vida pessoal e não se capacita tanto. Para o micro empreendedor, ter o dado já é muito difícil; interpretar esse dado então é de outro planeta. Então a gente quer dar uma chance para esse cara pequeno ter um bom negócio saudável. E isso é feito através de informação e capacitação. Existem grandes iniciativas que oferecem isso, mas isso não resolve totalmente o problema. Com a IA, queremos pegar a tecnologia para resolver a dor que o ser humano não consegue resolver. Não é substituí-lo, é fazer o que ele não está conseguindo fazer”, disse o empresário.

Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Com parceria firmada com o Sebrae Bahia, os próximos passos da Quipu serão marcados pela automatização do negócio e ampliação da iniciativa para o pequeno empreendedor.

“A gente está automatizando ainda mais a vida desse pequeno empresário, porque a gente descobriu que sabemos mais do negócio dele do que ele mesmo. Queremos trazer isso para a vida dele, todos os desenvolvimentos da IA. Para isso, estamos expandindo para outros estados com a ajuda do Sebrae, para que a instituição entenda a Quipu e capacite o empreendedor com a tecnologia”, continuou ele.

Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT), da Fecomércio - BA, explica que a ideia de se lançar no edital surgiu no momento de busca por projetos e iniciativas que incentivassem oportunidades para a Bahia.

De acordo com ela, a CIT foi a responsável pela elaboração da rede, ganhando participação do Sebrae (BA) e da Cubos Tecnologia, que já tinha criada a Quipu.

“Estamos muito felizes de poder levar inovação com inteligência artificial para aumento de vendas do comércio eletrônico dessas regiões que a gente tanto precisa e fazer com que isso chegue na ponta para o empresário baiano, nordestino e todo o Brasil”, disse a coordenadora.

Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT) - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Foco no aumento de vendas no Nordeste

Atualmente, o Nordeste apresenta uma baixa porcentagem de participação de vendas online, cerca de 6,66%, com faturamento acumulado de transações entre 2016 a 2025 de R$ 86,42 milhões.

Para a diretora de Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Neide Freitas, o E-Commerce.Br, programa desenvolvido pela ABDI e MDIC, tem como principal objetivo combater esse gargalo no setor.

“O Nordeste compra muito, mas as nossas empresas vendem pouco por essas plataformas. Então, o objetivo do nosso edital é fazer com que, trazendo três premiações na categoria de logística, traremos condições para que essas empresas possam acessar tecnologias e alavancar os seus negócios e aumentar a participação das empresas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste nas vendas”, explica ela.

Neide Freitas, Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Desde 2020, o programa conseguiu investir R$ 23 milhões, alcançar 44 projetos e atingir 3 mil empresas. Nesta fase, foram R$ 9 milhões investidos, que posteriormente são convertidos em benefício aos empreendedores.

O presidente da Fecomércio- BA, Kelsor Fernandes a premiação de um projeto de tecnologia baiano para os baianos é o reconhecimento de um trabalho voltado aos pequenos empreendedores.

“Às vezes, o pequeno empreendedor acha que ele não tem condições de acessar uma tecnologia e a gente está mostrando aqui com esse projeto, com essa premiação, que é possível sim. Sou um defensor intransigente do empresário. A Bahia tem um potencial gigante, e é a porta de entrada do Nordeste. Nós temos uma boa infraestrutura e a gente pode realmente incentivar o crescimento e a mudança desses números”, disse o presidente.

Presidente da Fecomércio- BA, Kelsor Fernandes - Foto: CESAR VILLAS BOAS

BTX 2026

Nesta terça-feira, 30, também foi lançado o Bahia Tech Experience (BTX) 2026. A iniciativa é realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Sebrae Bahia.

O evento, que permitir que startups, empresas, instituições de ensino e demais atores se preparem para participar das atividades, ampliem conexões e fortaleçam a atuação nos territórios, acontece do dia 5 a 7 de dezembro, no Centro de Convenções.

Serão 150 startup expositores, tendo um palco principal, podcast ao vivo, Arena Games, rodada de negócios e muito mais.