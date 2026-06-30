Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Salvador vira polo de projetos voltados ao pequeno empreendedor baiano

Iniciativas baianas prometem agilizar e maturar negócios de pequenos produtores

Carla Melo
Por
| Atualizada em
Evento foi realizado na Fecomércio
Evento foi realizado na Fecomércio - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Lançamentos de novas tecnologias e inovações em negócios para pequenas e médias empresas do Nordeste marcaram o dia desta terça-feira, 30, na Fecomércio - BA, em Salvador.

O grande destaque do dia foi a Rede Venda Certa - Quipu, um dos projetos baianos premiado em primeiro lugar na fase de escala do edital nacional E-Commerce.BR, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ministério de Desenvolvimento, Inovação, Comércio e Serviços (MDIC).

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa, elaborada pela Cubos Tecnologia e a Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio (BA) , nasceu do objetivo de impulsionar a maturidade digital e das vendas online de pequenas empresas com o uso da Inteligência Artificial.

O Quipu quer chegar a esse objetivo ao prometer simplificar as informações desestruturadas através da leitura de interações, áudio e conversas entre empreendedores e clientes, e os transformar em um feedback para as pequenas e médias empresas, ajudando-os a melhorar o seu negócios.

Atualmente, a Quipu atende 60 empresas baianas, que são beneficiadas através de ganhos de produtividade, melhoria na gestão de processos comerciais e maior capacidade de acompanhamento das interações com clientes. O plano agora é ampliar para 130 organizações ativas.

No programa, o projeto recebeu aporte de R$ 380 mil do edital para a execução da etapa piloto, que nesta primeira fase será direcionada à empresas do Nordeste. O projeto também passou para a segunda fase com o maior número de qualificação, e agora recebe R$ 500 mil para a aplicação em mais 70 empresas, no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Um projeto baiano para o baiano

Nascido em Santo Antônio de Jesus e entendendo as dificuldades de manutenção de pequenos negócios na Bahia, Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia explica que a Quipu nasceu realmente da necessidade de ajudar o empreendedor baiano a manter o seu negócio de forma sustentável, trazendo mais conhecimento e maior conexão com o seu empreendimento.

“Existe muito empreendedor no Brasil que abre um negócio mais por necessidade do que por oportunidade. Às vezes o empreendedor acaba confundindo o seu negócio com a vida pessoal e não se capacita tanto. Para o micro empreendedor, ter o dado já é muito difícil; interpretar esse dado então é de outro planeta. Então a gente quer dar uma chance para esse cara pequeno ter um bom negócio saudável. E isso é feito através de informação e capacitação. Existem grandes iniciativas que oferecem isso, mas isso não resolve totalmente o problema. Com a IA, queremos pegar a tecnologia para resolver a dor que o ser humano não consegue resolver. Não é substituí-lo, é fazer o que ele não está conseguindo fazer”, disse o empresário.

Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia
Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Com parceria firmada com o Sebrae Bahia, os próximos passos da Quipu serão marcados pela automatização do negócio e ampliação da iniciativa para o pequeno empreendedor.

“A gente está automatizando ainda mais a vida desse pequeno empresário, porque a gente descobriu que sabemos mais do negócio dele do que ele mesmo. Queremos trazer isso para a vida dele, todos os desenvolvimentos da IA. Para isso, estamos expandindo para outros estados com a ajuda do Sebrae, para que a instituição entenda a Quipu e capacite o empreendedor com a tecnologia”, continuou ele.

Leia Também:

TECNOLOGIA

WhatsApp libera nome de usuário e permite ocultar número de telefone
WhatsApp libera nome de usuário e permite ocultar número de telefone imagem

SALVADOR

Salvador recebe evento de lançamento do Bahia Tech Experience 2026
Salvador recebe evento de lançamento do Bahia Tech Experience 2026 imagem

TECNOLOGIA

Google libera no Brasil troca de endereço do Gmail; veja como funciona
Google libera no Brasil troca de endereço do Gmail; veja como funciona imagem

Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT), da Fecomércio - BA, explica que a ideia de se lançar no edital surgiu no momento de busca por projetos e iniciativas que incentivassem oportunidades para a Bahia.

De acordo com ela, a CIT foi a responsável pela elaboração da rede, ganhando participação do Sebrae (BA) e da Cubos Tecnologia, que já tinha criada a Quipu.

“Estamos muito felizes de poder levar inovação com inteligência artificial para aumento de vendas do comércio eletrônico dessas regiões que a gente tanto precisa e fazer com que isso chegue na ponta para o empresário baiano, nordestino e todo o Brasil”, disse a coordenadora.

Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT)
Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT) - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Foco no aumento de vendas no Nordeste

Atualmente, o Nordeste apresenta uma baixa porcentagem de participação de vendas online, cerca de 6,66%, com faturamento acumulado de transações entre 2016 a 2025 de R$ 86,42 milhões.

Para a diretora de Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Neide Freitas, o E-Commerce.Br, programa desenvolvido pela ABDI e MDIC, tem como principal objetivo combater esse gargalo no setor.

“O Nordeste compra muito, mas as nossas empresas vendem pouco por essas plataformas. Então, o objetivo do nosso edital é fazer com que, trazendo três premiações na categoria de logística, traremos condições para que essas empresas possam acessar tecnologias e alavancar os seus negócios e aumentar a participação das empresas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste nas vendas”, explica ela.

Neide Freitas, Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Neide Freitas, Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Foto: CESAR VILLAS BOAS

Desde 2020, o programa conseguiu investir R$ 23 milhões, alcançar 44 projetos e atingir 3 mil empresas. Nesta fase, foram R$ 9 milhões investidos, que posteriormente são convertidos em benefício aos empreendedores.

Leia Também:

TECNOLOGIA

WhatsApp libera nome de usuário e permite ocultar número de telefone
WhatsApp libera nome de usuário e permite ocultar número de telefone imagem

SALVADOR

Salvador recebe evento de lançamento do Bahia Tech Experience 2026
Salvador recebe evento de lançamento do Bahia Tech Experience 2026 imagem

TECNOLOGIA

Google libera no Brasil troca de endereço do Gmail; veja como funciona
Google libera no Brasil troca de endereço do Gmail; veja como funciona imagem

O presidente da Fecomércio- BA, Kelsor Fernandes a premiação de um projeto de tecnologia baiano para os baianos é o reconhecimento de um trabalho voltado aos pequenos empreendedores.

“Às vezes, o pequeno empreendedor acha que ele não tem condições de acessar uma tecnologia e a gente está mostrando aqui com esse projeto, com essa premiação, que é possível sim. Sou um defensor intransigente do empresário. A Bahia tem um potencial gigante, e é a porta de entrada do Nordeste. Nós temos uma boa infraestrutura e a gente pode realmente incentivar o crescimento e a mudança desses números”, disse o presidente.

Presidente da Fecomércio- BA, Kelsor Fernandes
Presidente da Fecomércio- BA, Kelsor Fernandes - Foto: CESAR VILLAS BOAS

BTX 2026

Nesta terça-feira, 30, também foi lançado o Bahia Tech Experience (BTX) 2026. A iniciativa é realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Sebrae Bahia.

O evento, que permitir que startups, empresas, instituições de ensino e demais atores se preparem para participar das atividades, ampliem conexões e fortaleçam a atuação nos territórios, acontece do dia 5 a 7 de dezembro, no Centro de Convenções.

Serão 150 startup expositores, tendo um palco principal, podcast ao vivo, Arena Games, rodada de negócios e muito mais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia inovação tecnologia

Relacionadas

Mais lidas