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Alternativas de crédito: empréstimo pessoal na hora de lidar com as dívidas

Bahia chega a 5,1 milhões de negativados e o crescimento mensal — 1,4% sobre março — fez do estado o maior contingente de inadimplentes do Nordeste em números absolutos

Redação
Por Redação
Comerciante atende a clientes em seu estabelecimento, em retrato de trabalho cotidiano
Comerciante atende a clientes em seu estabelecimento, em retrato de trabalho cotidiano - Foto: Divulgação

As pessoas produtivas que sustentam a economia baiana e ao mesmo tempo carregam o maior peso das dívidas são, em larga medida, donas de casa, autônomas, professoras da rede pública, comerciantes e prestadoras de serviço.

O cenário é duro, mas não é de impasse: em 2026, quem quer se reorganizar dispõe de um conjunto de ferramentas que não existia há cinco anos — do Cadastro Positivo ao Open Finance, da educação financeira gratuita às fintechs com análise individualizada, que popularizaram o chamado empréstimo pessoal na hora. O caminho, porém, começa pelo diagnóstico honesto do orçamento, e não pelo crédito.

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A Bahia no mapa da inadimplência

A trajetória recente confirma a tendência. A proporção da população adulta inadimplente passou de 40,6% em dezembro de 2024 para 44,07% em dezembro de 2025 — entrada de 369 mil novos negativados em doze meses, segundo levantamento publicado pela Serasa em janeiro de 2026.

Empréstimo pessoal na hora de colocar as contas em dia
Empréstimo pessoal na hora de colocar as contas em dia - Foto: Divulgação

O cartão de crédito no centro do problema

Quando se pergunta o que empurra o baiano para a inadimplência, os especialistas da Serasa apontam um mesmo responsável: o cartão de crédito é o maior vilão quando o assunto é endividamento, sobretudo quando passa a ser usado como complemento de renda. Muitos consumidores recorrem a linhas emergenciais, como cartão e cheque especial, para cobrir despesas básicas ou perda de renda, o que pode acelerar o efeito bola de neve das dívidas.

O contexto nacional ajuda a dimensionar a pressão. O Brasil chegou a 83,3 milhões de pessoas negativadas em abril de 2026 (Serasa). É também esse público pressionado que mais recorre a soluções digitais e busca por empréstimo pessoal na hora — razão a mais para que a reorganização comece pelo diagnóstico, e não pelo crédito.

As ferramentas disponíveis para o baiano se reorganizar

A boa notícia é que 2026 oferece instrumentos gratuitos e regulados que ampliam as chances de recuperação. O Cadastro Positivo (Lei Complementar 166/2019) registra o histórico de pagamentos em dia — e não apenas as dívidas —, de modo que quem honra contas em dia tende a ver o score subir; a inclusão é automática, com opção de saída a critério do consumidor. O Open Finance, com 160 milhões de consentimentos ativos (Dashboard Bacen, 1T/2026), permite que instituições avaliem o contexto real do solicitante — movimentação bancária, renda recorrente, padrão de pagamento — e já ampliou em até 30% a aprovação para tomadores antes invisíveis ao crédito (Agência Brasil/Bacen, set/2025).

A esses recursos soma-se o Meu Bolso em Dia, plataforma gratuita de educação e diagnóstico financeiro do Banco Central em parceria com a Febraban, com curso online em quatro módulos e certificado. São pontos de partida antes de qualquer contratação de crédito.

Além disso, recorrer a soluções como um empréstimo pessoal na hora da emergência é uma das saídas recomendadas, desde que se tenha um planejamento.

Ferramentas oficiais e gratuitas

  • Cadastro Positivo (LC 166/2019) — histórico de bom pagador que pode elevar o score; inclusão automática, com opt-out.
  • Open Finance — compartilhamento de dados, sob consentimento, que amplia a análise para além do score tradicional.
  • Meu Bolso em Dia (Bacen + Febraban) — educação e diagnóstico financeiro gratuitos, com curso e certificado.

Onde entram as fintechs com análise individualizada

Elas combinam inteligência artificial, dados do Open Finance, Cadastro Positivo e comportamento bancário para avaliar quem o sistema tradicional recusa por falta de holerite, score baixo ou restrição cadastral. Foi nesse espaço que se popularizou a busca por empréstimo online.

A sequência saudável é clara — diagnóstico, renegociação, educação financeira e, só quando necessário, novo crédito. Um empréstimo pessoal na hora de lidar com situações emergenciais é um atalho para facilitar a reorganização financeira de maneira planejada.

Empréstimo pessoal na hora: a SuperSim como exemplo do cenário

Entre as empresas que operam nesse modelo, a SuperSim funciona como exemplo de fintech regulamentada que descomplicou o acesso ao crédito. Oferece empréstimo pessoal, com valores de R$ 50 a R$ 2.500 e prazo de 1 a 14 meses. A análise é individualizada: em vez de exigir vários documentos e comprovantes, a empresa avalia o “contexto real do solicitante” de maneira ampla e eficiente, sem burocracias. Esse modelo de análise de crédito é o que permite atender autônomos, MEIs sem comprovação formal e pessoas com restrição de crédito.

A SuperSim atua há mais de 7 anos no mercado. É uma empresa brasileira, feita por brasileiros para brasileiros, com mais de 200 funcionários e operação autossustentável, que não depende de capital externo. Já emitiu mais de 7 milhões de empréstimos como correspondente bancária e é parceira de Socinal, BMP e CelCoin, da Serasa eCred e da Consumidor Positivo. Além disso, mantém o selo RA1000 no Reclame Aqui.

Restrição no nome não significa portas fechadas para conseguir crédito

A jornada do empréstimo online é feita pelo site supersim.com.br, sem agência, papel ou fila:

  1. O interessado faz a simulação de empréstimo online no site, onde são exibidos a taxa de juros, a tarifa, o IOF e o Custo Efetivo Total (CET) da proposta;
  2. A aprovação ocorre após a análise de crédito;
  3. A assinatura do contrato é feita de forma digital;
  4. O depósito via Pix acontece em até 5 minutos após a finalização da jornada.

A empresa disponibiliza empréstimo na hora via pix para negativado de maneira segura e transparente: o detalhamento das condições — taxa, tarifa, IOF e CET — é exibido no momento da simulação.

É possível usar um empréstimo pessoal na hora de lidar com emergências de maneira planejada, mesmo sendo profissional autônomo
É possível usar um empréstimo pessoal na hora de lidar com emergências de maneira planejada, mesmo sendo profissional autônomo - Foto: Divulgação

É seguro recorrer a um empréstimo pessoal na hora de lidar com situações urgentes?

Recorrer a empréstimos pessoais é seguro desde que haja planejamento financeiro e a contratação de uma empresa idônea.

Como fazer um empréstimo online?

Para ter a liberação do empréstimo na hora é preciso ter mais de 18 anos, ter CPF ativo, endereço de e-mail e número de telefone. Além disso, é importante preencher seus dados corretamente e ter real capacidade financeira de arcar com o pagamento. Assim, suas chances de aprovação serão maiores.

Como quitar dívidas usando empréstimo pessoal?

Antes de qualquer coisa, é essencial analisar os motivos do endividamento. Em seguida, selecione as dívidas que devem ser quitadas primeiro, como as que têm custos mais altos. Por último, deve ser avaliado o custo do empréstimo e se o pagamento das parcelas cabe no seu orçamento.

Quem está com o nome negativado consegue um empréstimo na hora?

Pode conseguir, dependendo do caso. Fintechs com análise individualizada avaliam o contexto real do solicitante — movimentação bancária, renda recorrente e histórico de pagamentos pelo Open Finance e pelo Cadastro Positivo —, e não apenas o score. Isso amplia as chances de quem tem restrição cadastral pontual, mas a contratação está sempre sujeita à análise de crédito: não existe aprovação garantida. Por isso, quem busca um empréstimo na hora via pix para negativado deve conferir a taxa, a tarifa, o IOF e o CET na proposta antes de fechar o contrato.

Renegociar a dívida ou fazer um novo empréstimo: o que vem primeiro?

A ordem recomendada começa pelo diagnóstico do orçamento, passa pela renegociação direta com os credores e pela educação financeira. Um novo empréstimo pessoal entra apenas quando ainda resta uma necessidade pontual, para uma emergência ou recomposição de caixa, e não para consumo programado. Antes de contratar, é fundamental confirmar que o custo total da operação cabe no orçamento.

Transparência

A SuperSim atua como correspondente bancário, nos termos da Resolução nº 3.954 do Banco Central do Brasil. Disponibiliza produtos e serviços de crédito pessoal por meio de instituições financeiras parceiras. O prazo de pagamento varia de 1 a 14 meses. Ao solicitar uma proposta, serão exibidos a taxa de juros utilizada, a tarifa, o imposto (IOF) e o custo efetivo total (CET). A contratação está sujeita à análise de crédito.

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Tags

economia empréstimo endividamento serasa

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