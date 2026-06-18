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POLÍTICA

Nova diretoria da Fecomércio-BA é eleita para gestão até 2030 em Salvador

Cerimônia de posse aconteceu nessa quarta-feira, 17, na Casa do Comércio

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Kelsor Fernandes assume o cargo da presidência pelo segundo ano consecutivo
Kelsor Fernandes assume o cargo da presidência pelo segundo ano consecutivo - Foto: Divulgação

A solenidade de posse da nova Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes da Fecomércio-BA, eleitos para o quadriênio 2026/2030, aconteceu nesta quarta-feira, 17, às 12h30, no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio.

O cargo de Presidente do Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac foi nomeado ao empresário Kelsor Fernandes, pelo segundo mandato consecutivo. A ocasião reuniu os Diretores, Conselheiros e Presidentes de Sindicatos filiados à Fecomércio BA.

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Kelsor Fernandes é o sétimo presidente da história da instituição e o primeiro Comerciante de Serviços a presidir a octogenária entidade. Foi eleito pela maioria absoluta (quase 90%) dos Delegados Representantes dos Sindicatos votantes no pleito realizado no último dia 29/04, na sede da Fecomércio-BA. A Chapa 01, única inscrita, foi escolhida para dirigir a entidade pelos próximos quatro anos.

A ocasião reuniu os Diretores, Conselheiros e Presidentes de Sindicatos filiados à Fecomércio BA.
A ocasião reuniu os Diretores, Conselheiros e Presidentes de Sindicatos filiados à Fecomércio BA. - Foto: Divulgação

Reconduzido ao cargo, após uma gestão marcada por investimentos e resultados concretos, o Presidente Kelsor Fernandes dará continuidade ao plano de trabalho pautado nos três pilares que regeram o primeiro mandato: Credibilidade, Sustentabilidade e Representatividade.

A gestão 2026/2030 continua com foco no processo de expansão e interiorização, ampliando os serviços do Sesc e Senac, enquanto a Fecomércio-BA continuará a exercer sua voz ativa como legítima representante do comércio no Estado, na defesa dos pleitos empresariais do setor terciário baiano perante o Poder Público e a sociedade civil organizada.

“Nossa meta principal é entregar, nesse quadriênio, as grandes obras já iniciadas no Estado, a exemplo do Polo de Vivências José Roberto Tadros – Sesc Piatã, em Salvador, atualmente a maior obra privada da Bahia; da Escola Técnica e Criativa Senac, na Avenida ACM; do Restaurante Sesc, no bairro do Comércio, além das novas unidades e núcleos no interior. Também daremos continuidade aos projetos voltados para a autossustentabilidade e a modernização dos sindicatos filiados, fortalecendo ainda mais a atuação do Sistema Comércio BA em benefício do desenvolvimento econômico e social da Bahia”, afirmou o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes.

Sobre Fecomércio BA

Fundada em 1947, a Fecomércio-BA é uma entidade sindical de grau superior, que representa os empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado. No plano nacional, a Fecomércio-BA é filiada à CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Unida aos seus vetores sociais (o Sesc – Serviço Social do Comércio e o Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), integra o Sistema Comércio BA e é responsável por ofertar aos trabalhadores do setor terciário e a toda a sociedade vários serviços de educação, cultura, lazer, saúde e assistência.

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Sobre o presidente

Baiano de Alagoinhas, Kelsor Gonçalves Fernandes atua no ramo imobiliário há mais de 40 anos, é sócio proprietário da imobiliária que leva o seu nome, administrada junto com os filhos.

Presidente do Secovi BA, o Sindicato da Habitação, Kelsor ingressou na Diretoria da Fecomércio-BA em 2012, como 1º Diretor Tesoureiro. Nos pleitos de 2014 e 2018, foi eleito 1º Vice-Presidente.

No âmbito confederativo do comércio, é diretor titular da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, coordenador da CBCSI – Câmara Brasileira do Comércio e Serviços Imobiliários e membro titular da CERSC – Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio.

Dirigentes eleitos para 2026/2030:

Presidente: Kelsor Gonçalves Fernandes.

Vice-presidentes nomeados: 1º – Francisco de Assis Ferreira; 2°- Geraldo Cordeiro de Jesus; 3º – Marcos Antonio Lamego Mendonça.

Vice-presidentes inominados: Benedito Vieira dos Santos; Edvaldo Lima de Oliveira; Erivelto Ribeiro Melo; Herivaldo Bittencourt Nery; Isaque Neri Santiago Neto; Maria da Conceiçao Gomes Cardoso Valente.

Diretor Secretário: 1º – Raimundo Valeriano Santana; 2° – Marco Antonio Santana da Silva; 3° – Antonio Augusto de Oliveira Lopes e Costa.

Diretor Tesoureiro: 1º – Luiz Trindade Pinto; 2° – Herval Dorea da Silva; 3° – José Roberto Rocha dos Santos.

Diretores: Afonso Ramos da Rocha; Alberto da Rocha Nunes; Antonio Pithon Barreto Neto; Arthur Guimarães Sampaio; Avani Perez Duran; Carlos José Neiva Almeida; Cíntia Freitas Lima Modesto; Claudio Rodrigues Alves; Fabiano Leal Santiago Oliveira; Frutos Gonzales Dias Neto; Gilson dos Santos Angelotti; João Luiz dos Santos Jesus; José Adauto dos Santos Vieira; José Loyola de Andrade Neto; Marcelo Ferraz Nascimento; Paulo Valeriano Miranda de Sena; Renan Cardoso da Guarda; Renata Côrtes de Pinho; Vicente de Paula Lemos Neiva.

Diretores Suplentes: Alixandrino Rodrigues Filho; Neilton Sampaio Santos; Alyson Montezano de Freitas; Antonio Chaves Rodrigues; Antônio Mario Almeida Reis; Antonio Silva Novaes; Carlos Alberto Souto Silva; Ramon Tadeu Sodré Lima; Marcelo Pedra Nunes; Gleide Celli Freitas Lima; Heraldo de Oliveira; Heyder Santos Barbosa; Igor Vinicius Costa Vieira; José Carlos de Moraes Lima; José Carlos dos Santos; José Felisberto da Silva; José Nildo de Souza; Laurindo Freire Teles Lima; Luiz Henrique Mercês dos Santos; Luiz José Pimenta; Milena Barreto Paiva Martins; Nilton Raimundo Ávila Filho; Osvaldo Ottan Soarres de Souza; Paulo Fernandes dos Santos; Paulo Henrique Barreto de Andrade; Pedro Luiz Failla; Roberto Antonio Spanholi; Sergio Elias Bobbio; Voltaire Novaes Chequer; Wendel Camargo de Lima.

Conselho Fiscal - Titulares: Bernardino Rodrigo Brandão Nogueira Filho; Claudênio Barbosa de Souza; João Morais de Oliveira.

Conselho Fiscal - Suplentes: Mozart Bulhões Ferreira; Reinildo Neri da Silva; Roque Bittencourt Lopes.

Delegados Representantes - Titulares: Kelsor Gonçalves Fernandes; Raimundo Valeriano Santana.

Delegados Representantes - Suplentes: Francisco de Assis Ferreira; Geraldo Cordeiro de Jesus.

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Bahia Fecomércio-BA Solenidade de posse

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