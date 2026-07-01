FIM DE UMA ERA
Sony anuncia fim de jogos em disco físico para PlayStation
Mídias físicas entraram em contagem regressiva; saiba quando medida será aplicada
Os colecionadores de jogos por discos físicos vão dar adeus aos produtos a partir de 2028. Isso porque a Sony anunciou nesta quarta-feira, 1º, que os futuros games voltados para os consoles PlayStation serão apenas digitais.
A medida ocorre após um levantamento de dados feito pela empresa que identificou que cerca de 80% das vendas de jogos completos da Sony no ano fiscal de 2025 são online.
Leia Também:
Como será a venda dos novos jogos?
Diferente das compras físicas, os novos games serão vendidas, de forma exclusiva, na loja do PlayStation Store e por varejistas exclusivamente em formatos digitais.
PS3 e PS Vita sem jogos digitais
Quem possui o PS3 ou PS Vita já deve se preparar para a mudança. Isso porque a Sony informou que iniciou desativação do PlayStation Store em dispositivos antigos, começando por mercados selecionados ainda este ano e expandindo globalmente em 2027.
Os consoles, que têm entre 15 e 20 anos, não são mais compatíveis com os sistemas de pagamento seguros utilizados pela PlayStation Network moderna, informou a empresa.
Após o fechamento das lojas, os usuários não poderão mais adquirir novos conteúdos, embora os jogos e conteúdos comprados anteriormente continuem disponíveis para download por um período previsível.
Encerramento das lojas
A loja do PS3 será encerrada no México, em Honduras e na Nicarágua a partir de agosto, seguida por outros mercados da América Latina e do Oriente Médio ainda neste ano.
As lojas do PS3 e do PS Vita serão encerradas em todos os demais mercados em julho de 2027.