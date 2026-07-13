Se o aplicativo é gratuito, saiba que o preço cobrado são os seus dados

Será que você é uma das 1,2 milhões de pessoas que tiveram os dados cadastrais vazados no iFood? Ou está entre as 500 mil que utilizaram as unidades administradas pelo Instituto Saúde e Cidadania (Isac), que tiveram informações sensíveis acessadas por invasores?



Os casos recentes, tornados públicos no último mês, exemplificam bem os riscos que corremos ao usar sites, aplicativos e redes sociais, e chamam atenção para a necessidade de redobrarmos a proteção com nossas informações.



Em comunicado, a plataforma de entregas de alimentos assumiu o vazamento, dizendo que ele afetou 2% de seus usuários — que tiveram nomes, CPFs, endereços e telefones expostos, mas que informações sobre senhas, contas e pagamentos foram preservadas.

A empresa garantiu que se tratou de uma situação pontual, acontecida em dezembro do ano passado e que atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Mas alertou os usuários para desconfiar de qualquer solicitação feita em seu nome, já que não envia comunicados, por nenhum meio eletrônico.

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Processo de sanção contra o Instituto Isac na Bahia

No caso do Isac, que responde pela gestão de unidades públicas de saúde em sete estados — incluindo a Bahia — a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) instaurou um processo de sanção por falhas na proteção de dados considerados sensíveis, na comunicação às vítimas e na adoção de medidas de segurança.

Apesar do próprio instituto ter comunicado o vazamento, a agência está investigando se as medidas adotadas foram satisfatórias para proteger os cidadãos, conforme determina a legislação, e se cabe punições. Além de dados pessoais, os invasores tiveram acesso a relatórios de saúde com prontuários, diagnósticos e prescrições médicas.

O valor invisível da captura de dados na internet

Dados pessoais e bancários estão entre os mais visados por hackers e criminosos, usados para aplicar golpes em empresas e cidadãos, mas também podem ser divulgados por negligência ou falha nos sistemas de segurança dos sites e aplicativos.

“Informações pessoais se tornaram muito valiosas, mas atualmente quase toda interação digital que fazemos gera captura de dados, mesmo que a gente não forneça eles diretamente”, afirma Elba Vieira, especialista em privacidade e segurança da informação do Senai-Cimatec.

Elba explica que nossos hábitos de navegação, pesquisas realizadas ou o tempo que dispensamos a determinados conteúdos nas redes sociais vão ser utilizadas para personalizar a experiência do usuário e fazer ofertas que passarão insistentemente pelo nosso feed ou invadirão tudo que acessamos.

“Quanto mais vídeos de gatinhos assistimos, mais o algoritmo entende que gostamos e vai nos oferecer mais”, ilustra a especialista, acrescentando que a lógica vale para plataformas de streaming, site de compras e afins.

Se o serviço é gratuito, o produto é o seu dado

A questão se torna mais complexa, na avaliação de Bianca Orrico, psicóloga da Safernet Brasil, porque a maioria das pessoas não tem clareza sobre a extensão destas coletas nem sobre como essas informações podem ser compartilhadas comercialmente ou utilizadas para traçar perfis detalhados de comportamento.

“Por isso, é fundamental ler as políticas de privacidade, revisar as permissões concedidas aos aplicativos e entender que, muitas vezes, quando um serviço é gratuito, nossos dados fazem parte do modelo de negócio”, afirma.

Proteção Legal: Os seus direitos garantidos pela LGPD

Mas mesmo que o cidadão faça a sua parte, ele pode estar sujeito aos muitos perigos virtuais. Em vigor desde 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados criou uma série de regras para aumentar a proteção dos nossos direitos fundamentais. E também para responsabilizar empresas e garantir o ressarcimento de prejuízos financeiros.

Segundo Bianca, a lei é um marco importante, já que determina como empresas e organizações podem coletar, armazenar, utilizar e compartilhar dados pessoais, exigindo transparência, finalidade específica e responsabilidade no tratamento dessas informações.

“Na prática, a LGPD fortalece o direito das pessoas de saber quais dados estão sendo coletados, solicitar correções, pedir a exclusão de informações em determinadas situações e revogar consentimentos concedidos anteriormente”, afirma Bianca.

Ela acrescenta que a legislação também incentiva organizações a adotarem melhores práticas de segurança da informação, reduzindo riscos de vazamentos e usos indevidos de dados pessoais.

“Em um cenário em que nossas atividades cotidianas acontecem cada vez mais no ambiente digital, a LGPD contribui para a proteção dos nossos direitos fundamentais”, afirma a técnica da SaferNet.