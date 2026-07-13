Ginecologista preso por suspeita de filmar pacientes é solto em Salvador

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O ginecologista Hosaná Pereira de Santana, preso em flagrante após ser denunciado por supostamente filmar pacientes durante consultas em uma clínica no bairro de Vila Laura, em Salvador, foi solto neste domingo, 12.

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a decisão foi tomada durante a audiência de custódia, quando o juiz de Direito Plantonista relaxou a prisão em flagrante, ato judicial que determina a soltura imediata de uma pessoa cuja prisão foi considerada ilegal.

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O TJ-BA informou ainda que não pode divulgar outros detalhes da decisão porque o processo tramita em segredo de Justiça.

Relembre o caso

Hosaná Pereira de Santana foi preso na manhã de sexta-feira, 10, suspeito de gravar uma consulta utilizando um par de óculos equipado com câmera escondida na Clínica da Família, localizada no bairro da Vila Laura, em Salvador.

De acordo com as informações iniciais, o equipamento teria sido utilizado para registrar imagens de pacientes durante os atendimentos, sem autorização.

A suspeita surgiu quando uma paciente percebeu que os óculos usados pelo médico possuíam um dispositivo eletrônico. Ela filmou o equipamento e procurou familiares para denunciar o caso às autoridades.

Após a denúncia, o médico foi abordado e preso em flagrante.

Clínica suspendeu atendimentos

Após a repercussão do caso, a Clínica da Família Sociedade Simples Ltda. informou, por meio de nota, que determinou a suspensão imediata, em caráter preventivo, de todos os atendimentos realizados pelo profissional em suas dependências até a conclusão das investigações.

"A instituição repudia de forma veemente qualquer conduta que viole a dignidade, a intimidade, a privacidade ou os direitos de suas pacientes", afirmou a clínica.

Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila Laura - Foto: Reprodução | Google Street View

A empresa também esclareceu que o médico não integra o quadro societário da instituição, atuando apenas como profissional responsável por atendimentos nas instalações da unidade, sem vínculo de gestão ou administração.

Confira a nota da Clínica da Família na íntegra:

"A Clínica da Família Sociedade Simples Ltda. informa que foi surpreendida com a notícia envolvendo um médico que realizava atendimentos em suas dependências, divulgada nesta sexta-feira (10), e recebe os fatos com absoluta seriedade, indignação e profunda preocupação.

A instituição repudia de forma veemente qualquer conduta que viole a dignidade, a intimidade, a privacidade ou os direitos de suas pacientes. Tais valores são inegociáveis e norteiam a atuação da Clínica desde a sua fundação, sendo a ética, o respeito às mulheres e a excelência no atendimento os pilares de sua atividade.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Clínica adotou imediatamente as medidas administrativas cabíveis, determinando a suspensão de todos os atendimentos realizados pelo profissional em suas dependências, medida de caráter preventivo, até a completa elucidação dos acontecimentos pelas autoridades competentes.

A Clínica esclarece, ainda, que o médico mencionado na reportagem não integra o quadro societário da instituição, atuando apenas como profissional que realizava atendimentos em suas instalações, não possuindo qualquer vínculo de gestão ou administração da empresa.

A instituição permanece inteiramente à disposição das autoridades policiais, do Ministério Público e do Poder Judiciário para colaborar com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos que venham a ser regularmente requisitados, contribuindo para o completo esclarecimento dos fatos."