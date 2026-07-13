Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto após assassinar irmã e atacar pais na Bahia

Depois de cometer o crime, Rafael Gualberto Camilo fugiu para uma residência vizinha

Luiza Nascimento
Por
Rafael Gualberto Camilo
Rafael Gualberto Camilo - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Rafael Gualberto Camilo, de 42 anos, foi morto em confronto com a polícia neste domingo, 12, após assassinar a própria irmã, na zona rural do município de Alagoinhas, no agreste baiano.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que além de matar Jaciara Cipriano Camilo, de 51 anos, o suspeito atacou os próprios pais, de 74 e 75 anos. Não há informação sobre o estado de saúde dos idosos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Canetas ilegais para emagrecer usam substância ainda em fase de testes
Canetas ilegais para emagrecer usam substância ainda em fase de testes imagem

POLÍCIA

Técnica de enfermagem é presa ao tentar sequestrar bebê de materidade
Técnica de enfermagem é presa ao tentar sequestrar bebê de materidade imagem

POLÍCIA

Homem morre e dois ficam feridos após ataque a tiros em Salvador
Homem morre e dois ficam feridos após ataque a tiros em Salvador imagem

Morte do suspeito

Após o crime, Rafael fugiu para um imóvel vizinho, onde resistiu à prisão. De acordo com a PC, ele efetuou disparos de arma de fogo contra as equipes policiais, iniciando um confronto, onde foi ferido, socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Os policiais militares apresentaram na unidade policial uma arma de fogo. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas, e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) registrou o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia confronto policial violência

Relacionadas

Mais lidas