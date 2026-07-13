Homem é morto após assassinar irmã e atacar pais na Bahia

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Um homem, identificado como Rafael Gualberto Camilo, de 42 anos, foi morto em confronto com a polícia neste domingo, 12, após assassinar a própria irmã, na zona rural do município de Alagoinhas, no agreste baiano.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que além de matar Jaciara Cipriano Camilo, de 51 anos, o suspeito atacou os próprios pais, de 74 e 75 anos. Não há informação sobre o estado de saúde dos idosos.

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Morte do suspeito

Após o crime, Rafael fugiu para um imóvel vizinho, onde resistiu à prisão. De acordo com a PC, ele efetuou disparos de arma de fogo contra as equipes policiais, iniciando um confronto, onde foi ferido, socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Os policiais militares apresentaram na unidade policial uma arma de fogo. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas, e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) registrou o caso.