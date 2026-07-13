POLÍCIA
Técnica de enfermagem é presa ao tentar sequestrar bebê de materidade
Recém-nascida foi encontrada dentro da bolsa da suspeita, após tia da criança ficar desconfiada
Uma técnica de enfermagem foi presa, na última quarta-feira, 8, após tentar sequestrar uma recém-nascida na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI). Auricélia Rocha colocou a bebê dentro de uma bolsa e tentou sair com ela do hospital, quando foi flagrada pela tia da criança, Daniela Beatriz.
Ao desconfiar da ação, a familiar interrogou a suspeita e conseguiu recuperar a menina. Câmeras de segurança registraram toda a cena.
A técnica, que trabalhava na unidade há mais de dois anos, estava de folga no dia do caso, mas mesmo assim, foi até o hospital.
Entenda a ação
Auricélia disse à mãe da recém-nascida, de 14 anos, que precisava levar a criança para fazer exames, entre eles o teste do pezinho.
Como tia, Daniela decidiu esperar do lado de fora, quando percebeu que dois minutos depois, a técnica deixou a sala sem a criança, carregando uma bolsa preta grande, e entrou em um banheiro.
A mulher percebeu estranhamento com a cena e resolveu seguí-la, quando a viu saindo do cômodo com outra roupa. Em seguida, a tia interrogou a funcionária e, ao puxar a bolsa, encontrou a sobrinha dentro.
"Quando eu puxo, a neném tá lá. Eu questiono: 'Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?'. Eu já tiro a neném e saio pedindo socorro", disse Daniela em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.
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Como o hospital agiu?
O diretor administrativo e financeiro da Maternidade Dona Evangelina Rosa, José Alberto Alencar, lamentou o ocorrido, mas afirmou que não houve falha na segurança da unidade.
Segundo ele, o local conta com:
- Leitores faciais;
- portas com controle por senhas e códigos;
- profissionais treinados para esse tipo de situação.
O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) suspendeu cautelarmente o registro profissional de Auricélia. Com a medida, ela fica impedida de exercer a profissão até a conclusão do processo ético instaurado pelo conselho.
A suspensão está prevista no Código de Processo Ético para casos considerados graves e tem como objetivo impedir que a profissional continue atuando enquanto a apuração está em andamento.
Investigação
O caso é tratado como tentativa de sequestro, porque como a comunicação do crime demorou, não houve prisão em flagrante.
Auricélia hvaia sido internada pela família em uma clínica psiquiátrica logo após a repercussão do caso. No entanto, no dia seguinte, uma equipe policial aguardou a alta médica para cumprir o mandado de prisão.
Na casa da técnica de enfermagem, a polícia encontrou um quarto praparado para receber a bebê, contendo fraldas, roupas, banheira e berço. Parentes acreditavam que a mulher estava grávida.
Em depoimento, a técnica de enfermagem preferiu permanecer em silêncio. Segundo a defesa, ela foi diagnosticada com sintomas esquizofrênicos e fazia uso de medicamentos psiquiátricos.
A polícia trabalha com a hipótese de que Auricélia agiu sozinha.