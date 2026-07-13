Técnica de enfermagem é presa ao tentar sequestrar bebê de materidade

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Uma técnica de enfermagem foi presa, na última quarta-feira, 8, após tentar sequestrar uma recém-nascida na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI). Auricélia Rocha colocou a bebê dentro de uma bolsa e tentou sair com ela do hospital, quando foi flagrada pela tia da criança, Daniela Beatriz.

Ao desconfiar da ação, a familiar interrogou a suspeita e conseguiu recuperar a menina. Câmeras de segurança registraram toda a cena.

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A técnica, que trabalhava na unidade há mais de dois anos, estava de folga no dia do caso, mas mesmo assim, foi até o hospital.

Entenda a ação

Auricélia disse à mãe da recém-nascida, de 14 anos, que precisava levar a criança para fazer exames, entre eles o teste do pezinho.

Como tia, Daniela decidiu esperar do lado de fora, quando percebeu que dois minutos depois, a técnica deixou a sala sem a criança, carregando uma bolsa preta grande, e entrou em um banheiro.

A mulher percebeu estranhamento com a cena e resolveu seguí-la, quando a viu saindo do cômodo com outra roupa. Em seguida, a tia interrogou a funcionária e, ao puxar a bolsa, encontrou a sobrinha dentro.

"Quando eu puxo, a neném tá lá. Eu questiono: 'Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?'. Eu já tiro a neném e saio pedindo socorro", disse Daniela em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Como o hospital agiu?

O diretor administrativo e financeiro da Maternidade Dona Evangelina Rosa, José Alberto Alencar, lamentou o ocorrido, mas afirmou que não houve falha na segurança da unidade.

Segundo ele, o local conta com:

Leitores faciais;

portas com controle por senhas e códigos;

profissionais treinados para esse tipo de situação.

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) suspendeu cautelarmente o registro profissional de Auricélia. Com a medida, ela fica impedida de exercer a profissão até a conclusão do processo ético instaurado pelo conselho.

A suspensão está prevista no Código de Processo Ético para casos considerados graves e tem como objetivo impedir que a profissional continue atuando enquanto a apuração está em andamento.

Investigação

O caso é tratado como tentativa de sequestro, porque como a comunicação do crime demorou, não houve prisão em flagrante.

Auricélia hvaia sido internada pela família em uma clínica psiquiátrica logo após a repercussão do caso. No entanto, no dia seguinte, uma equipe policial aguardou a alta médica para cumprir o mandado de prisão.

Na casa da técnica de enfermagem, a polícia encontrou um quarto praparado para receber a bebê, contendo fraldas, roupas, banheira e berço. Parentes acreditavam que a mulher estava grávida.

Em depoimento, a técnica de enfermagem preferiu permanecer em silêncio. Segundo a defesa, ela foi diagnosticada com sintomas esquizofrênicos e fazia uso de medicamentos psiquiátricos.

A polícia trabalha com a hipótese de que Auricélia agiu sozinha.