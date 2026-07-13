Vereador de Salvador é alvo de operação do MP em condomínio de luxo

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O vereador George o Gordinho da Favela (PP) foi alvo de uma busca e apreensão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MPBA). A operação foi realizada nesta segunda-feira,13, com buscas sendo realizadas em condomínio de luxo em Salvador.

Além do edil, o titular da Secretaria Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luciano Sandes, também estaria entre os alvos da investigação. Contudo, ainda não há detalhes sobre o teor da investigação.

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Secretário Luciano Sandes - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Em nota enviada ao portal A TARDE, o edil informou que não teve acesso ao processo do MPBA e que desconhece os elementos que levaram a entidade a realizar a operação. George também afirmou que o andamento das investigações irá “demonstrar sua inocência”.

“Não tive acesso aos autos da investigação, razão pela qual desconheço os elementos que fundamentam a apuração. Coloco-me à inteira disposição do Ministério Público e das demais autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários, sempre que regularmente solicitado, colaborando com as investigações, com respeito às instituições e absoluta confiança no devido processo legal”, disse o vereador.

A reportagem entrou em contato com o MPBA e a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a investigação e aguarda retorno.