Salvador entra em alerta para semana de chuva e rajadas de vento; veja previsão

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Após dias de tempo firme e temperaturas elevadas, Salvador deve enfrentar uma mudança nas condições climáticas ao longo desta semana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a chegada de uma frente fria associada a um cavado provocará chuvas de fraca a moderada intensidade, além de rajadas de vento em diversos pontos da cidade.

Segundo o órgão, a instabilidade começa a ganhar força a partir desta terça-feira, 14, quando a probabilidade de chuva sobe para 90%. Na quarta-feira, 15, o cenário deve ser ainda mais intenso, com 95% de chance de precipitações e ventos que podem alcançar 42 km/h, classificados como muito fortes.

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Frente fria perde força, mas umidade mantém instabilidade

A Codesal informa que a frente fria deixará de influenciar diretamente o tempo na capital baiana a partir de quinta-feira (16). No entanto, um corredor de umidade continuará favorecendo a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo instável até o fim de semana.

A previsão aponta que, entre quinta-feira e domingo (19), a possibilidade de chuva varia entre 40% e 55%, com ventos moderados e temperaturas oscilando entre 20°C e 29°C.

Nesta segunda-feira (13), o tempo permanece mais estável, com apenas 10% de chance de chuva. Os termômetros devem variar entre 21°C e 32°C.

Previsão para a semana

Segunda-feira (13): 10% de chance de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 21°C e 32°C.

10% de chance de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 21°C e 32°C. Terça-feira (14) : 90% de chance de chuva, ventos de 34 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.

: 90% de chance de chuva, ventos de 34 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C. Quarta-feira (15) : 95% de chance de chuva, ventos de até 42 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.

: 95% de chance de chuva, ventos de até 42 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C. Quinta-feira (16) : 40% de chance de chuva, ventos de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 29°C.

: 40% de chance de chuva, ventos de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 29°C. Sexta-feira (17) : 55% de chance de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.

: 55% de chance de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C. Sábado (18) : 50% de chance de chuva, ventos de 24 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C.

: 50% de chance de chuva, ventos de 24 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C. Domingo (19) : 55% de chance de chuva, ventos de 21 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C.

Orientação

Em caso de alagamentos, deslizamentos ou outras ocorrências relacionadas às chuvas, a Defesa Civil orienta que a população acione o órgão por meio do telefone 199, disponível para atendimento de emergências durante 24 horas.