Gestora é presa e lar de idosos é fechado na Cidade Baixa, em Salvador

Uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) localizada no bairro de Roma, em Salvador, foi interditada definitivamente na manhã desta segunda-feira, 13, durante uma operação coordenada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA). A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal, das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), além da Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante a operação, a gestora do Lar de Idosos Irmã Elizabete, Roseli Santos, foi presa.

Segundo a promotora de Justiça Ana Rita Nascimento, responsável pelo acompanhamento do caso, o estabelecimento funcionava em condições consideradas inadequadas para o atendimento das pessoas idosas acolhidas.

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Fiscalizações começaram em 2024

O acompanhamento do MPBA teve início em 2024, quando inspeções identificaram uma série de problemas relacionados tanto à estrutura quanto ao funcionamento da instituição. Entre as irregularidades encontradas estavam a desorganização dos prontuários das residentes, falhas nas condições de higiene, quantidade insuficiente de alimentos e a inexistência de atividades voltadas aos idosos, que permaneciam a maior parte do tempo nos dormitórios.

Após as primeiras constatações, a instituição foi notificada e participou de uma capacitação oferecida pelo Ministério Público, por meio do projeto "Vida Longa". A iniciativa tinha como objetivo orientar a gestão sobre as adequações necessárias para corrigir as irregularidades identificadas. No entanto, de acordo com o órgão, as mudanças exigidas não foram realizadas.

Decisão de fechamento não foi cumprida

Diante da permanência das irregularidades e do descumprimento dos prazos estabelecidos para regularização, o Ministério Público determinou, em novembro de 2025, o fechamento da ILPI.

Mesmo com a decisão, uma nova vistoria realizada em maio deste ano constatou que o lar continuava funcionando normalmente. Na operação desta segunda-feira, a instituição foi finalmente interditada de forma definitiva.

Com o encerramento das atividades, os órgãos que participaram da ação adotaram as providências necessárias para assegurar o acolhimento e a continuidade da assistência às pessoas idosas que viviam no local.