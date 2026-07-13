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MINHA CASA, MINHA VIDA

Feirão oferece imóveis com entrada a partir de R$ 300 em Salvador

Evento acontece entre 5 e 9 de agosto com descontos de até R$ 90 mil

Victoria Isabel
Por
Evento será realizado na Avenida Paralela
Evento será realizado na Avenida Paralela - Foto: Divulgação

Quem deseja comprar a casa própria em Salvador ou na Região Metropolitana terá uma nova oportunidade entre os dias 5 e 9 de agosto. A 7ª edição do Feirão Semana Minha Casa, Minha Vida, promovida pela IMOB – Inteligência Imobiliária, reunirá cerca de 3 mil imóveis com condições especiais de financiamento, descontos exclusivos e análise de crédito realizada no próprio local.

O evento será realizado na sede da empresa, na Avenida Paralela, e oferecerá unidades em bairros de Salvador, como Sussuarana, Cajazeiras, Patamares, Piatã, Pirajá e Paralela, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari.

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Entre os principais atrativos estão descontos de até R$ 90 mil no valor dos imóveis, subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida, entrada a partir de R$ 300 e possibilidade de parcelamento da entrada em até 90 vezes, conforme as condições estabelecidas por cada construtora.

Além disso, os interessados poderão fazer simulações de financiamento, passar por análise de crédito e negociar diretamente com as empresas participantes durante o evento.

Construtoras participantes

Ao todo, cerca de 12 construtoras participarão do feirão, entre elas Gráfico, Concreta, Direcional, Tenda, Stanza, Sertenge, Pejota, MRV, 3i, Sensia e L Marquezzo.

Os empreendimentos atendem diferentes perfis de compradores, desde quem busca o primeiro imóvel até quem procura apartamentos de padrão mais elevado.

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Imóveis a partir de R$ 190 mil

Entre os destaques está o Arbo Patamares, da Stanza, com unidades de até R$ 470 mil. Já uma das opções mais acessíveis é o residencial Farol da Barra, da Tenda, com apartamentos a partir de R$ 190 mil.

O feirão também contará com ofertas dos empreendimentos Veneza Prime e Vila Santiago, ambos da Tenda, voltados ao público que pretende adquirir o primeiro imóvel por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Outro diferencial anunciado pela organização é a oferta de transporte por aplicativo gratuito, de ida e volta, para facilitar o acesso dos visitantes ao evento.

Serviço

Semana Minha Casa, Minha Vida

  • Quando: 5 a 9 de agosto
  • Horário: 8h às 20h
  • Onde: IMOB – Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, entrada antes do Parque de Exposições, Avenida Paralela, Salvador (BA).
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Tags

casa própria Feirão de imóveis Salvador

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