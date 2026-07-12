Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

NOVAS VAGAS

Salvador abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,1 mil

Inscrições gratuitas começam neste domingo e programa busca universitários de áreas estratégicas

Beatriz Santos
Por
Novas vagas de estágio estão disponíveis em Salvador
Novas vagas de estágio estão disponíveis em Salvador - Foto: Lucas Moura

Estudantes universitários de Salvador poderão disputar vagas no novo processo seletivo do programa Agente de Empreendedorismo, promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), em parceria com o Parque Social.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 13 e 27 de julho. Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.162,87, além de auxílio-transporte. O cadastro deve ser realizado pelo site.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SAÚDE

Vacinação gratuita contra gripe chega ao Aeroporto de Salvador
Vacinação gratuita contra gripe chega ao Aeroporto de Salvador imagem

SALVADOR

Cratera na BR-324 mantém trânsito congestionado neste sábado; veja vídeo
Cratera na BR-324 mantém trânsito congestionado neste sábado; veja vídeo imagem

SALVADOR

Obras na Ribeira alteram itinerários de ônibus a partir de segunda-feira
Obras na Ribeira alteram itinerários de ônibus a partir de segunda-feira imagem

Quem pode participar da seleção

A oportunidade é destinada a estudantes matriculados entre o 2º e o penúltimo semestre da graduação. Podem participar alunos dos cursos de administração, economia e cursos superiores de tecnologia nas áreas de gestão financeira, gestão comercial e tecnologia em gestão e empreendedorismo.

Também é necessário estar regularmente matriculado em cursos na modalidade presencial noturna ou de ensino a distância (EAD).

Programa une qualificação e apoio aos empreendedores

Segundo a secretária da Semdec, Mila Paes, o programa amplia as oportunidades de inserção profissional dos estudantes enquanto fortalece os pequenos negócios da capital baiana.

"Essa é uma porta de entrada fundamental para os nossos jovens no mercado de trabalho. Quando inserimos estudantes no programa Agente de Empreendedorismo, nós os capacitamos na prática e, ao mesmo tempo, oferecemos apoio técnico aos microempreendedores de Salvador, gerando um ciclo virtuoso de crescimento econômico e geração de renda. É um programa onde todos ganham", ressalta Mila Paes.

Inscrições seguem até o fim de julho

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura voltadas à formação de jovens talentos e ao incentivo ao empreendedorismo na cidade. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente entre os dias 13 e 27 de julho por meio do endereço eletrônico disponibilizado para o processo seletivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

estágio Salvador

Relacionadas

Mais lidas