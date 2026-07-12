Salvador abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,1 mil

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Estudantes universitários de Salvador poderão disputar vagas no novo processo seletivo do programa Agente de Empreendedorismo, promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), em parceria com o Parque Social.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 13 e 27 de julho. Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.162,87, além de auxílio-transporte. O cadastro deve ser realizado pelo site.

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Quem pode participar da seleção

A oportunidade é destinada a estudantes matriculados entre o 2º e o penúltimo semestre da graduação. Podem participar alunos dos cursos de administração, economia e cursos superiores de tecnologia nas áreas de gestão financeira, gestão comercial e tecnologia em gestão e empreendedorismo.

Também é necessário estar regularmente matriculado em cursos na modalidade presencial noturna ou de ensino a distância (EAD).

Programa une qualificação e apoio aos empreendedores

Segundo a secretária da Semdec, Mila Paes, o programa amplia as oportunidades de inserção profissional dos estudantes enquanto fortalece os pequenos negócios da capital baiana.

"Essa é uma porta de entrada fundamental para os nossos jovens no mercado de trabalho. Quando inserimos estudantes no programa Agente de Empreendedorismo, nós os capacitamos na prática e, ao mesmo tempo, oferecemos apoio técnico aos microempreendedores de Salvador, gerando um ciclo virtuoso de crescimento econômico e geração de renda. É um programa onde todos ganham", ressalta Mila Paes.

Inscrições seguem até o fim de julho

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura voltadas à formação de jovens talentos e ao incentivo ao empreendedorismo na cidade. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente entre os dias 13 e 27 de julho por meio do endereço eletrônico disponibilizado para o processo seletivo.