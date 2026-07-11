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Obras na Ribeira alteram itinerários de ônibus a partir de segunda-feira

Requalificação do Largo da Madragoa acontecerá em duas estapas

Alice Paulilo
Por
Veja as mudanças nos itinerários de ônibus em Salvador
Veja as mudanças nos itinerários de ônibus em Salvador - Foto: Otávio Santos / Secom PMS

O itinerário do transporte público do Largo da Madragoa, no bairro da Ribeira, na região da Cidade Baixa, em Salvador, sofrerá alterações a partir da próxima segunda-feira, 13. As mudanças são referentes as obras de requalificação do espaço.

Serão realizadas duas etapas de intervenção na região e para isso, ocorrerão alterações como desvios na operação das linhas, implementação de ponto provisório de embarque e desembarque e acompanhamento das equipes responsáveis.

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As obras são executadas pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), da Secretaria de Mobilidade (Semob), que disponibilizará equipes, juntamente com a empresa Integra, para acompanhar e orientar os rodoviários e passageiros.

Veja as alterações

A primeira fase será realizada entre 13 de junho e 2 de agosto de 2026. Nesse período, um trecho do Largo da Madragoa passará a operar em sistema de mão dupla compartilhada.

Pontos alterados

O ponto de embarque e desembarque das linhas vindas da Ribeira será transferido para a Rua Padre Ignácio de Azevedo.

As linhas com destino ao Largo do Papagaio, que saem da região de Itapagipe e Ribeira, passarão pelas seguintes ruas antes de retomarem ao itinerário habitual, veja:

  • Rua da Penha;
  • Rua Léllis Piedade;
  • Largo da Madragoa;
  • Rua Padre Ignácio de Azevedo;
  • Rua Visconde de Caravelas.

A segunda etapa tem previsão para ocorrer entre os dias 3 e 23 de agosto de 2026.

Pontos alterados

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A circulação de veículos no Largo da Madragoa ficará restrita ao sentido bairro–Centro;

As linhas que seguem no sentido Centro–Bairro serão desviadas pelo Largo do Papagaio, pelas seguintes ruas antes de retomarem ao percurso regular, veja:

  • Rua Travasso de Fora;
  • Rua Antônio Muniz;
  • Avenida Porto dos Mastros;
  • Rua Porto dos Tainheiros;
  • Largo da Ribeira.
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alteração nas linhas Largo da Madragoa ônibus

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