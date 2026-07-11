SALVADOR
Obras na Ribeira alteram itinerários de ônibus a partir de segunda-feira
Requalificação do Largo da Madragoa acontecerá em duas estapas
O itinerário do transporte público do Largo da Madragoa, no bairro da Ribeira, na região da Cidade Baixa, em Salvador, sofrerá alterações a partir da próxima segunda-feira, 13. As mudanças são referentes as obras de requalificação do espaço.
Serão realizadas duas etapas de intervenção na região e para isso, ocorrerão alterações como desvios na operação das linhas, implementação de ponto provisório de embarque e desembarque e acompanhamento das equipes responsáveis.
As obras são executadas pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), da Secretaria de Mobilidade (Semob), que disponibilizará equipes, juntamente com a empresa Integra, para acompanhar e orientar os rodoviários e passageiros.
Veja as alterações
A primeira fase será realizada entre 13 de junho e 2 de agosto de 2026. Nesse período, um trecho do Largo da Madragoa passará a operar em sistema de mão dupla compartilhada.
Pontos alterados
O ponto de embarque e desembarque das linhas vindas da Ribeira será transferido para a Rua Padre Ignácio de Azevedo.
As linhas com destino ao Largo do Papagaio, que saem da região de Itapagipe e Ribeira, passarão pelas seguintes ruas antes de retomarem ao itinerário habitual, veja:
- Rua da Penha;
- Rua Léllis Piedade;
- Largo da Madragoa;
- Rua Padre Ignácio de Azevedo;
- Rua Visconde de Caravelas.
A segunda etapa tem previsão para ocorrer entre os dias 3 e 23 de agosto de 2026.
Pontos alterados
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A circulação de veículos no Largo da Madragoa ficará restrita ao sentido bairro–Centro;
As linhas que seguem no sentido Centro–Bairro serão desviadas pelo Largo do Papagaio, pelas seguintes ruas antes de retomarem ao percurso regular, veja:
- Rua Travasso de Fora;
- Rua Antônio Muniz;
- Avenida Porto dos Mastros;
- Rua Porto dos Tainheiros;
- Largo da Ribeira.