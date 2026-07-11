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Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Salvador

Massa de ar quente eleva a temperatura em toda Bahia e termômetros marcam até 36°C

Alice Paulilo
Por
Confira a previsão de sol para todo o estado da Bahia
Confira a previsão de sol para todo o estado da Bahia - Foto: Tatiana Aviche/Ascom SeturBA

O tempo firme deve predominar em Salvador e em praticamente toda a Bahia neste fim de semana.A previsão indica dias de sol, poucas nuvens, baixa possibilidade de chuva e temperaturas elevadas em diversas regiões do estado, enquanto áreas da Chapada Diamantina seguem registrando madrugadas mais frias.

Segundo a Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), uma massa de ar quente e seca segura o tempo firme com altas temperaturas, sol e pouca nebulosidade, fazendo os termômetros passarem dos 30°C.

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Veja a previsão para Salvador

O fim de semana na capital baiana será de céu claro, parcialmente nublado e ventos moderados, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

  • Sábado, 11 : O termômetro marca mínima de 20°C e máxima de 31°C, apenas 15% de chance de chuva e ventos até 20km/h;
  • Domingo, 12 : Com uma menor chance de chuva, apenas 10%, os ventos estarão em uma média de 23km/h e a temperatura entre 20 e 31 graus.

Previsão do tempo no interior da Bahia

Para o interior do estado, algumas regiões concentram temperaturas elevadas e em outras, madrugadas e manhãs mais frias.

  • Vale do São Francisco: Em Paulo Afonso e Juazeiro as temperaturas altas variam entre mínima de 30°C e máxima de 32°C e mínima de 22°C com máxima também de 32°C, respectivamente.
  • Feira de Santana: Na segunda maior cidade da Bahia os termômetros variam entre 17°C e 28°C ao longo do fim de semana;

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  • Chapada Diamantina: Com temperaturas mais baixas, Senhor do Bonfim marca entre 15 e 17 graus; Morro do Chapéu e Piatã marcam mínimas entre 10 e 13 graus e máximas entre 25 e 28 e Itaberaba oscila entre 17 e 29 graus;
  • Sul da Bahia: No Litoral Sul e no Extremo Sul, o tempo permanecerá firme. Ilhéus marca termômetro entre 16°C e 27°C; Eunápolis, entre 15°C e 29°C; e em Teixeira de Freitas, entre 13°C e 30°C;
  • Oeste: Neste região o calor será intenso. Em Bom Jesus da Lapa a temperatura chega a 35°C e em Barreiras, as temperaturas marcam mínima de 15°C e máxima de 33°C.
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Bahia previsão do tempo Tempo firme

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