Cratera na BR-324 mantém trânsito congestionado neste sábado; veja vídeo

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A obra provocada por uma cratera no km 604 da BR-324 continua causando congestionamento na manhã deste sábado, 11. Imagens enviadas ao portal A TARDE mostram uma longa fila de veículos no sentido Salvador, enquanto o fluxo em direção a Feira de Santana segue sem retenção significativa.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter uma atualização sobre a situação da rodovia, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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Na última atualização divulgada pela PRF, na sexta-feira, 10, o trecho registrava cerca de 4 quilômetros de congestionamento, com tempo médio de espera de aproximadamente 30 minutos para os motoristas.

Veja vídeo:

Entenda problema

O transtorno foi causado por um reparo no vazamento da manilha, um tubo de concreto ou cerâmica usado para drenagem ou esgoto, que provocou o problema estrutural, identidicado na terça-feira, 7.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizam obras emergenciais desde que a situação foi registrada.

Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado. Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

No fim da tarde de quarta, 8, o tráfego chegou a ser restabelecido, no entanto, a pista voltou a ser afetada com o surgimento de rachaduras e buracos.