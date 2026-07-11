Vacinação gratuita contra gripe chega ao Aeroporto de Salvador

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Quem passar pelo Aeroporto de Salvador durante o mês de julho terá a oportunidade de receber gratuitamente a vacina contra a gripe. A ação acontece em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e busca ampliar o acesso à imunização em um dos locais com maior circulação de pessoas da capital baiana.

O posto de vacinação funcionará no térreo do terminal, próximo ao desembarque doméstico, sempre às quintas-feiras, nos dias 16, 23 e 30 de julho, das 9h às 15h. A iniciativa é voltada para passageiros, trabalhadores e demais usuários do aeroporto.

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Além de facilitar o acesso ao imunizante, a campanha pretende reforçar a proteção da população em um período de maior circulação de vírus respiratórios, contribuindo para reduzir casos da doença e ampliar a cobertura vacinal.



Quem pode se vacinar no aeroporto?

A vacinação estará disponível para todas as pessoas com idade acima de 12 anos. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto e, preferencialmente, o cartão de vacinação atualizado.

A iniciativa busca facilitar a imunização de quem circula diariamente pelo terminal, tornando o acesso à vacina mais prático para moradores e turistas.

Onde fica o posto de vacinação?

O atendimento será realizado no térreo do Salvador Bahia Airport, próximo ao desembarque doméstico.

O posto funcionará exclusivamente às quintas-feiras, nos dias 16, 23 e 30 de julho, sempre das 9h às 15h.

Por que a vacinação é importante?

A vacina contra a influenza é considerada a principal estratégia para reduzir a transmissão do vírus e diminuir os casos de Síndromes Respiratórias Agudas (SRAGs).

Além de fortalecer as defesas do organismo e ajudar a prevenir complicações causadas pela gripe, a imunização também amplia a proteção coletiva, especialmente durante períodos de maior circulação viral.