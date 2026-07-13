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Fogo em botijão de gás assusta moradores e mobiliza bombeiros em Salvador

Equipes impediram que as chamas atingissem imóveis vizinhos e realizaram o trabalho de rescaldo

Luan Julião
Por
Após combater as chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo e orientaram a população
Após combater as chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo e orientaram a população - Foto: Divulgação

Um incêndio atingiu uma residência na Rua do Corte Grande, antiga Rua da Lama, na Avenida Garibaldi, no bairro de Ondina, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 13. A ocorrência foi controlada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após um botijão de gás de cozinha incendiar. As chamas e a fumaça se espalharam rapidamente pelo imóvel, mas os moradores conseguiram sair antes da chegada das equipes de resgate. Não houve registro de feridos.

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Militares do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) atuaram no combate ao incêndio e impediram que o fogo alcançasse imóveis vizinhos. Depois que as chamas foram extintas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que o incêndio voltasse a ocorrer.

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Durante a operação, também foram adotadas medidas preventivas por causa da proximidade da rede elétrica. A orientação é que a concessionária de energia seja acionada caso seja identificado qualquer dano ou comprometimento dos fios.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de incêndio envolvendo botijão de gás, a recomendação é manter distância do local, ligar imediatamente para o telefone de emergência 193 e não tentar apagar o fogo sem condições de segurança, reduzindo o risco de acidentes e explosões.

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botijão de gás corpo de bombeiros Incêndio

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