Justiça determina afastamento de vereador alvo de operação do MP

A Justiça da Bahia determinou o afastamento do mandato do vereador George O Gordinho da Favela (PP), que foi alvo do Ministério Público da Bahia (MPBA) nesta segunda-feira, 13. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa em Salvador e também mirou empresários do setor imobiliário. George está licenciado do mandato na Câmara Municipal para a sua pré-candidatura a deputado federal.

Conforme informações obtidas pelo A TARDE, além do afastamento de George, a decisão também determinou o desligamento temporário do titular da Secretaria Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luciano Sandes. Ele é suspeito de estar envolvido em um esquema de superfaturamento de contratos.

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Na decisão, a juíza Martha Carneiro Terrin e Souza afirmou que os afastamentos eram necessários em razão da urgência de estancar a "sangria" de recursos públicos e neutralizar a capacidade operacional da suposta organização criminosa. A juíza considerou que o acesso à máquina administrativa era o próprio instrumento utilizado para a prática dos crimes.

“O pedido liminar justifica-se pela necessidade de interromper a sangria de recursos públicos e evitar que os investigados ocultem ou destruam provas fundamentais que residem em dispositivos eletrônicos e registros físicos ainda não alcançados. A interrupção do vínculo funcional e político mostra-se medida adequada e necessária à cessação da dinâmica de suposta drenagem de recursos públicos descrita nos autos, evitando a continuidade de eventuais danos ao erário e assegurando a efetividade da persecução penal”, disse a decisão.

Determinação cumprida

Em nota, a prefeitura de Salvador informou que irá cumprir a determinação da Justiça e afastar imediatamente Luciano Sandes da gestão municipal. O Executivo também declarou que irá abrir uma investigação interna para apurar os prejuízos aos cofres públicos.

"A Prefeitura de Salvador informa que irá cumprir a determinação judicial e que vai colaborar com as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). A gestão municipal comunica, ainda, que irá abrir procedimento administrativo para avaliar se houve dano ao erário em relação aos fatos apurados", diz a nota na íntegra.