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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro endurece ataques a Lula e Moraes em live

Pré-candidato ao Planalto faz críticas a decisão contra o pai

Redação
Por Redação
Flávio Bolsonaro acusou Moraes de tomar uma decisão "política e inconstitucional" ao vetar seu acesso ao ex-presidente
Flávio Bolsonaro acusou Moraes de tomar uma decisão "política e inconstitucional" ao vetar seu acesso ao ex-presidente - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, fez uma live no seu canal no Youtube, nesta segunda-feira, 13, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vetar visitas ao seu pai, Jair Bolsonaro (PL), pelos próximos 90 dias.

Durante a transmissão ao vivo, Flávio Bolsonaro acusou Moraes de tomar uma decisão "política e inconstitucional" ao vetar seu acesso ao ex-presidente, alegando que as visitas são feitas na condição de advogado de Jair.

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"Decisão política, ilegal, inconstitucional. Atropelando as prerrogativas de um advogado [...] Completamente equivocada e ilegal essa decisão", disparou Flávio durante a transmissão, prometendo ainda acionar o Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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Ataques a Lula

Ainda durante a live, Flávio Bolsonaro subiu o tom nos ataques a Lula, seu principal adversário na disputa presidencial que se aproxima.

O senador usou adjetivos como "incompetente" e "irresponsável", e afirmou que o presidente tenta fazer com que Donald Trump estabeleça novas tarifas ao Brasil, a fim de se beneficiar politicamente pela narrativa.

"Incompetente! Irresponsável. Lula conseguiu ferrar o Brasil nos Estados Unidos, na Europa e na China. Essa culpa é da sua incompetência, Lula. Ele está cavando falta, ele quer as tarifas, ele usa isso para enganar as pessoas", disparou Flávio, que completou.

"Lula é produto vencido, cara que não usa celular e não está conectado com o mundo. Destruiu a esperança dos jovens", pontuou.

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