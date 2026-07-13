Secretário projeta vitória de Jerônimo Rodrigues em Feira de Santana

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, projetou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) terá um desempenho melhor nos grandes municípios do que na eleição passada, quando foi eleito em segundo turno.

Em entrevista ao portal A TARDE na noite desta segunda-feira, 13, durante encontro da chapa majoritária e de pré-candidatos da base governista, o secretário projetou que Jerônimo deve ser o candidato mais votado em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado.

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“Não tenho nenhuma dúvida de que todos os grandes municípios em que nós não ganhamos a eleição da eleição passada, nós vamos aumentar a nossa votação, em alguns deles vamos vencer, vamos ultrapassar o nosso adversário, em outros nós vamos diminuir significativamente a distância entre nós e eles", afirmou o secretário estadual, que completou.

"Feira de Santana, por exemplo, uma cidade em que a gente perdeu a eleição, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um resultado muito melhor do que o que a gente teve na eleição passada, por causa da votação do nosso candidato a prefeito na última eleição, porque a gente conseguiu fortalecer e aumentar o número de vereadores que são da base do governo, e porque a gente tem um incremento muito grande de obras no município”, disse Freitas.

Licença

Felipe Freitas também comentou sobre a possibilidade de se licenciar do comando da SJDH para focar na campanha de reeleição de Jerônimo.

“A princípio eu continuo no governo. É claro que eu vou participar na medida do possível, nos finais de semana, nas agendas políticas à noite, como sempre fiz", iniciou.

"Vou seguir colaborando com o programa de governo do governo de Jerônimo, no programa de governo do presidente Lula. Se houver necessidade, eu posso ser convocado pelo governador e posso me afastar, mas a princípio esse não é o plano”, despistou.