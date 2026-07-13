Jerônimo rebate sobre entregas do governo: "Fazem muita espuma"

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) rebateu críticas da oposição sobre o ritmo das entregas de obras do governo estadual e afirmou que diversas intervenções estão sendo antecipadas em relação aos prazos contratuais. A declaração foi realizada nesta segunda, 13, durante entrevista antes de reunião com lideranças da base aliada.

Jerônimo citou o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica, os testes do VLT, a reabertura do Teatro Castro Alves, a restauração do Teatro Dona Canô, o início das obras do Tramo 4 do metrô e a entrega parcial da duplicação da BA-649, entre Ilhéus e Itabuna.

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"É impressionante como as pessoas que não fazem acabam querendo trazer para a gente a responsabilidade. Todos nós sabemos que tínhamos um pacto eleitoral para fazermos as entregas. O que nós fizemos com a Ponte, por exemplo, foi o anúncio do canteiro com a primeira ação concreta", afirmou.

Ponte e VLT de Salvador

Segundo o governador, tanto o canteiro de obras em Maragogipe quanto o de Vera Cruz já estão em funcionamento, enquanto o Estado finaliza questões relacionadas a licenças e intervenções viárias em Salvador para dar início às obras da ponte.

"O que nós fizemos com a Ponte, por exemplo, foi o anúncio do canteiro com a primeira ação concreta. Tanto já está acontecendo um canteiro em Maragogipe, como o canteiro em Vera Cruz, e estamos cuidando das coisas, das pendências que estão acontecendo em relação a licenças, a preparação do fluxo de carro aqui em Salvador, pra gente poder dar início às obras da Ponte", disparou.

Jerônimo também defendeu o cronograma do VLT de Salvador.

"Iniciamos o VLT, são viagens de testes para que os equipamentos possam ser testados. Nós não estamos no prazo contratual de entrega. Nós estamos antecipando entregas", declarou.

“Espuma”

O petista ainda afirmou que a oposição tenta minimizar os avanços do governo. "Fazem muita espuma em cima disso. Fizemos uma entrega importante para a população do Litoral Sul e Baixo Sul. Antecipamos um lado da pista da duplicação da BA-649, dando a entender que estão faltando duas pontes, mas o trecho entre Ilhéus e Itabuna já está completo e os carros já estão passando", disse.