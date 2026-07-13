Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Estacionamento do Barradão terá gestão moderna; saiba novidades

Operação passará a ser realizada pela empresa Indigo

João Grassi
Por
Estacionamento do Barradão
Estacionamento do Barradão - Foto: Divulgação | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória dará início a uma nova etapa na gestão dos estacionamentos do Complexo Manoel Barradas. A partir da próxima quinta-feira, 16, dia do duelo contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão, a operação passará a ser realizada pela empresa multinacional francesa Indigo, que também será responsável pela gestão dos estacionamentos da futura Arena Barradão.

A mudança faz parte do processo de modernização da infraestrutura do clube e tem como objetivo oferecer mais segurança, tecnologia, organização e conforto aos torcedores, "sem alterar aquilo que faz do Barradão um ambiente único em dias de jogo".

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o clube, serão implantadas a automação dos acessos e pagamentos, equipamentos com intuito de reduzir filas, monitoramento por câmeras e leitura automática de placas (OCR), nova sinalização e integração com sistemas digitais.

Além disso, outra novidade é a possibilidade de reserva antecipada de vagas pela plataforma Indigo Neo e integração com o programa Sou Mais Vitória, permitindo benefícios exclusivos aos sócios.

A nova gestão também contará com estrutura operacional reforçada, tecnologia para maior controle dos acessos e uma equipe especializada.

Leia Também:

ESPORTES

Arena Barradão: empresa vai gerir estacionamento e venda de ingressos
Arena Barradão: empresa vai gerir estacionamento e venda de ingressos imagem

PATRIMÔNIO DE SALVADOR

Estacionamento do Barradão pode se tornar Patrimônio Cultural Material
Estacionamento do Barradão pode se tornar Patrimônio Cultural Material imagem

E.C.VITÓRIA

Em negociação com o Vitória, Wagner Leonardo volta a jogar pelo Grêmio
Em negociação com o Vitória, Wagner Leonardo volta a jogar pelo Grêmio imagem

A festa continua

Segundo o Diretor de Patrimônio e Obras do Vitória, Iuri Mattos, a essência da festa da torcida será preservada. O estacionamento do estádio é um local tradicional de encontro entre rubro-negros, seja antes ou depois das partidas.

“O torcedor pode ficar tranquilo. Não estamos mudando a cultura do Barradão. Pelo contrário, queremos preservá-la e oferecer uma estrutura muito melhor para que todos continuem vivendo esse momento com ainda mais conforto e segurança. Estamos trazendo uma empresa altamente qualificada, que já fará parte da operação pensando no futuro da Arena Barradão. É um investimento em organização, tecnologia e experiência para o nosso torcedor", garantiu.

Estacionamento do Barradão
Estacionamento do Barradão - Foto: Divulgação | EC Vitória

“A festa continua. O churrasco, a confraternização e o encontro entre amigos fazem parte da identidade do Barradão e queremos que isso permaneça. O único pedido é a contínua colaboração de todos para que não tragam recipientes de vidro, não será permitido. É uma medida simples, mas que contribui diretamente para a segurança de toda a nossa torcida”, completa Mattos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas