E.C.VITÓRIA
Estacionamento do Barradão terá gestão moderna; saiba novidades
Operação passará a ser realizada pela empresa Indigo
O Esporte Clube Vitória dará início a uma nova etapa na gestão dos estacionamentos do Complexo Manoel Barradas. A partir da próxima quinta-feira, 16, dia do duelo contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão, a operação passará a ser realizada pela empresa multinacional francesa Indigo, que também será responsável pela gestão dos estacionamentos da futura Arena Barradão.
A mudança faz parte do processo de modernização da infraestrutura do clube e tem como objetivo oferecer mais segurança, tecnologia, organização e conforto aos torcedores, "sem alterar aquilo que faz do Barradão um ambiente único em dias de jogo".
De acordo com o clube, serão implantadas a automação dos acessos e pagamentos, equipamentos com intuito de reduzir filas, monitoramento por câmeras e leitura automática de placas (OCR), nova sinalização e integração com sistemas digitais.
Além disso, outra novidade é a possibilidade de reserva antecipada de vagas pela plataforma Indigo Neo e integração com o programa Sou Mais Vitória, permitindo benefícios exclusivos aos sócios.
A nova gestão também contará com estrutura operacional reforçada, tecnologia para maior controle dos acessos e uma equipe especializada.
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A festa continua
Segundo o Diretor de Patrimônio e Obras do Vitória, Iuri Mattos, a essência da festa da torcida será preservada. O estacionamento do estádio é um local tradicional de encontro entre rubro-negros, seja antes ou depois das partidas.
“O torcedor pode ficar tranquilo. Não estamos mudando a cultura do Barradão. Pelo contrário, queremos preservá-la e oferecer uma estrutura muito melhor para que todos continuem vivendo esse momento com ainda mais conforto e segurança. Estamos trazendo uma empresa altamente qualificada, que já fará parte da operação pensando no futuro da Arena Barradão. É um investimento em organização, tecnologia e experiência para o nosso torcedor", garantiu.
“A festa continua. O churrasco, a confraternização e o encontro entre amigos fazem parte da identidade do Barradão e queremos que isso permaneça. O único pedido é a contínua colaboração de todos para que não tragam recipientes de vidro, não será permitido. É uma medida simples, mas que contribui diretamente para a segurança de toda a nossa torcida”, completa Mattos.