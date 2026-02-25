PATRIMÔNIO DE SALVADOR
Estacionamento do Barradão pode se tornar Patrimônio Cultural Material
O projeto de lei que propõe o reconhecimento está sendo analisado pela Câmara Municipal de Salvador
Por Marina Branco
A Câmara Municipal de Salvador está analisando um projeto de lei que propõe reconhecer o estacionamento do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, do Vitória, como Patrimônio Cultural Material de Salvador.
A iniciativa foi protocolada pelo vereador Kel Torres (Republicanos), e contempla as áreas de estacionamento localizadas na frente e na lateral do estádio, situado no bairro de Canabrava, onde está a sede do Vitória.
Encontro da comunidade
A justificativa do projeto é de que o local deixou de ser apenas área de apoio em dias de jogo e passou a funcionar como um ponto tradicional de encontro da torcida e da comunidade, se inserindo como um espaço importante na vida de Salvador.
Nos últimos anos, principalmente após a criação de um segundo estacionamento oficial, o espaço mais antigo se consolidou como palco de festas, confraternizações, manifestações culturais e eventos realizados antes e depois dos jogos, além de atividades promovidas mesmo fora do calendário esportivo.
Para o autor da proposta, o reconhecimento formaliza uma vocação que já existe na prática, abrindo caminho para ações futuras de preservação e valorização cultural.
O que muda na prática?
Caso o texto seja aprovado, caberá ao Poder Executivo registrar o estacionamento nos cadastros oficiais de patrimônio cultural do município e incentivar iniciativas educativas, culturais e turísticas relacionadas ao espaço.
O projeto, no entanto, deixa claro que o reconhecimento não implica tombamento, desapropriação ou qualquer limitação ao direito de propriedade. A medida teria caráter simbólico e cultural, sem alterar a titularidade do bem.
Protocolado nesta semana, o texto ainda passará pela análise da Diretoria Legislativa antes de seguir para as comissões temáticas da Câmara. Ainda não há previsão de quando a proposta será levada ao plenário para votação.
