Estacionamento do Barradão pode se tornar Patrimônio Cultural Material

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira / ECV

A Câmara Municipal de Salvador está analisando um projeto de lei que propõe reconhecer o estacionamento do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, do Vitória, como Patrimônio Cultural Material de Salvador.

A iniciativa foi protocolada pelo vereador Kel Torres (Republicanos), e contempla as áreas de estacionamento localizadas na frente e na lateral do estádio, situado no bairro de Canabrava, onde está a sede do Vitória.

Encontro da comunidade

A justificativa do projeto é de que o local deixou de ser apenas área de apoio em dias de jogo e passou a funcionar como um ponto tradicional de encontro da torcida e da comunidade, se inserindo como um espaço importante na vida de Salvador.

Nos últimos anos, principalmente após a criação de um segundo estacionamento oficial, o espaço mais antigo se consolidou como palco de festas, confraternizações, manifestações culturais e eventos realizados antes e depois dos jogos, além de atividades promovidas mesmo fora do calendário esportivo.

Para o autor da proposta, o reconhecimento formaliza uma vocação que já existe na prática, abrindo caminho para ações futuras de preservação e valorização cultural.

O que muda na prática?

Caso o texto seja aprovado, caberá ao Poder Executivo registrar o estacionamento nos cadastros oficiais de patrimônio cultural do município e incentivar iniciativas educativas, culturais e turísticas relacionadas ao espaço.

O projeto, no entanto, deixa claro que o reconhecimento não implica tombamento, desapropriação ou qualquer limitação ao direito de propriedade. A medida teria caráter simbólico e cultural, sem alterar a titularidade do bem.

Protocolado nesta semana, o texto ainda passará pela análise da Diretoria Legislativa antes de seguir para as comissões temáticas da Câmara. Ainda não há previsão de quando a proposta será levada ao plenário para votação.