Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PATRIMÔNIO DE SALVADOR

Estacionamento do Barradão pode se tornar Patrimônio Cultural Material

O projeto de lei que propõe o reconhecimento está sendo analisado pela Câmara Municipal de Salvador

Marina Branco

Por Marina Branco

25/02/2026 - 9:41 h | Atualizada em 25/02/2026 - 10:05

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão -

A Câmara Municipal de Salvador está analisando um projeto de lei que propõe reconhecer o estacionamento do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, do Vitória, como Patrimônio Cultural Material de Salvador.

A iniciativa foi protocolada pelo vereador Kel Torres (Republicanos), e contempla as áreas de estacionamento localizadas na frente e na lateral do estádio, situado no bairro de Canabrava, onde está a sede do Vitória.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória anuncia rescisão com atacante e empresta joia da base
Vitória encaminha empréstimo de promessa da base para time da Série C
Vitória terá retorno de titulares importantes para semifinal do Baianão

Encontro da comunidade

A justificativa do projeto é de que o local deixou de ser apenas área de apoio em dias de jogo e passou a funcionar como um ponto tradicional de encontro da torcida e da comunidade, se inserindo como um espaço importante na vida de Salvador.

Nos últimos anos, principalmente após a criação de um segundo estacionamento oficial, o espaço mais antigo se consolidou como palco de festas, confraternizações, manifestações culturais e eventos realizados antes e depois dos jogos, além de atividades promovidas mesmo fora do calendário esportivo.

Para o autor da proposta, o reconhecimento formaliza uma vocação que já existe na prática, abrindo caminho para ações futuras de preservação e valorização cultural.

O que muda na prática?

Caso o texto seja aprovado, caberá ao Poder Executivo registrar o estacionamento nos cadastros oficiais de patrimônio cultural do município e incentivar iniciativas educativas, culturais e turísticas relacionadas ao espaço.

O projeto, no entanto, deixa claro que o reconhecimento não implica tombamento, desapropriação ou qualquer limitação ao direito de propriedade. A medida teria caráter simbólico e cultural, sem alterar a titularidade do bem.

Protocolado nesta semana, o texto ainda passará pela análise da Diretoria Legislativa antes de seguir para as comissões temáticas da Câmara. Ainda não há previsão de quando a proposta será levada ao plenário para votação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comunidade e Eventos Cultura de Salvador estacionamento Estádio Barradão patrimônio cultural vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arquibancada do Barradão
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Arquibancada do Barradão
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Arquibancada do Barradão
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Arquibancada do Barradão
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x