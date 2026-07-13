Rodovia entre Ilhéus e Itabuna tem alteração no tráfego

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O Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), informou que a passagem de veículos na rodovia Gabriela (BA-649) está sendo feita em sentido único de Itabuna para Ilhéus.

A alteração temporária ocorre após a entrega da rodovia que faz a ligação entre os municípios, das pontes nas extremidades "Dona Flor" e "Jubiabá" (01 e 04) e das obras de acesso nas margens direita e esquerda do Rio Cachoeira.

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De acordo com a secretaria, o Sistema Viário da BA-649 se encontra devidamente sinalizado e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) trabalha para orientar os usuários da rodovia.

Conclusões das obras

Já na BR-415, que liga Vitória da Conquista à Costa do Cacau (Itabuna e Ilhéus) o tráfego ainda continua nos dois sentidos, até a conclusão dos serviços nas pontes intermediárias e no viaduto. As obras estão previstas para serem concluídas ainda neste ano.

A rodovia Gabriela, foi inaugurada pelo Governo da Bahia em 3 de julho. A obra liga os municípios de Ilhéus e Itabuna e tem 18 km de extensão e inclui novas pontes, duplicação e ciclofaixa.