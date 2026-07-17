Lula fala em “guerra da verdade” contra Trump após tarifaço dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deseja uma "guerra da verdade" com o chefe do Executivo dos Estados Unidos, Donald Trump, após o país aplicar um tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. A declaração foi realizada nesta sexta-feira, 17, durante visita ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro.

"A guerra que quero fazer com ele é a guerra da narrativa, guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, a arma da palavra", disse o presidente.

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Trump anunciou as tarifas de 25% na quarta, 15, após a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR). Segundo o governo estadunidense, a medida foi adotada em razão de políticas do governo brasileiro sobre comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, processamento de patentes e pirataria, etanol e desmatamento ilegal.

Aguarda pronunciamento

De acordo com Lula, ele só deve comentar as tarifas estadunidenses a produtos brasileiros depois que houver um pronunciamento oficial do presidente dos EUA. "Quando o Trump falar, eu vou falar, de presidente para presidente."

Em nota, a Presidência disse que "o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional" e que "retomará o tema no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias da OMC".