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ORLA DE ITAMOABO

Orla da Ilha de Maré receberá obras de requalificação

Intervenção na Orla de Itamoabo prevê estrutura de defesa costeira com 1,3 km de extensão

Leo Almeida
Por
Píer na orla de Bananeiras, em Ilha de Maré
Píer na orla de Bananeiras, em Ilha de Maré - Foto: Betto Jr | Secom PMS

A Prefeitura de Salvador recebeu autorização ambiental para executar as obras de requalificação urbana da Orla de Itamoabo, na Ilha de Maré. A intervenção prevê a implantação de uma nova estrutura de contenção e defesa costeira com 1,35 km de extensão, em uma área de aproximadamente 10,2 mil m².

A autorização foi concedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) à pasta de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). O documento tem validade de dois anos e estabelece uma série de condicionantes para a execução do projeto,que abrange trechos das ruas Praia de Sotavento, Itamoabo, Gamboa de Maré, Pinicossó e das Neves.

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Em resposta ao portal A TARDE nesta segunda-feira, 20, a Seinfra informou que o projeto foi elaborado para a implantação de uma nova estrutura de contenção e defesa costeira em áreas consideradas críticas.

“A Seinfra informa que elaborou o projeto da Orla de Itamoabo, na Ilha de Maré, prevendo a implantação de uma nova estrutura de contenção e defesa costeira em áreas críticas, projetada com base em estudos técnicos que consideram as características do solo, a ação das marés e das ondas, garantindo maior estabilidade e proteção à área”, explicou à reportagem.

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Intervenção deverá considerar patrimônio histórico

A autorização determina que a prefeitura obtenha, quando necessário, anuências e autorizações de outros órgãos públicos para a execução das obras. Entre as exigências estão manifestações da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), devido à possível interferência em áreas sob domínio federal, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A necessidade de manifestação do Iphan está relacionada à localização da intervenção na área de influência da Igreja de Nossa Senhora das Neves, bem cultural tombado construído no século XV. As obras deverão observar as diretrizes e eventuais condicionantes estabelecidas pelo órgão.

Igreja de Nossa Senhora das Neves
Igreja de Nossa Senhora das Neves - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Antes do início de intervenções em terrenos ocupados, a autorização também prevê, quando aplicável, a desafetação e/ou desapropriação das áreas envolvidas. A prefeitura deverá ainda implementar um Plano de Comunicação Social para informar, esclarecer e acompanhar a população afetada pela obra.

Projeto prevê acessibilidade e reurbanização

Entre as condicionantes estabelecidas pela Sedur está a implantação de passeios públicos acessíveis no entorno do empreendimento. A estrutura deverá incluir rampas, piso tátil, sinalização, bancos, lixeiras e arborização urbana, conforme as normas técnicas aplicáveis.

A autorização também prevê a recuperação e contenção de taludes decorrentes de cortes e aterros, prioritariamente com espécies nativas da Mata Atlântica. O acompanhamento dessas ações deverá ser feito por meio de relatórios semestrais e registros fotográficos..

Prefeitura deverá priorizar contratação de moradores da Ilha de Maré

Outra condicionante da autorização ambiental determina que a obra priorize a contratação de mão de obra local, especialmente de moradores da região abrangida pela Prefeitura-Bairro do Subúrbio e, preferencialmente, da própria Ilha de Maré.

Os trabalhadores deverão receber equipamentos de proteção individual e treinamento específico para as atividades desempenhadas. Em até 30 dias após o início da obra, deverá ser apresentada a relação dos colaboradores, com informações sobre o bairro de residência, a entrega dos equipamentos e a conclusão dos treinamentos.

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Ilha de Maré orla prefeitura de salvador

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