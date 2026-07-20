Obras de R$ 20 milhões na Contorno vão mudar horizonte de Salvador; saiba tudo do projeto

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Considerada um dos cartões-postais mais emblemáticos de Salvador, a avenida Contorno começou a passar por uma profunda transformação urbanística.

Com um aporte de R$ 20,5 milhões em recursos próprios do município, a prefeitura de Salvador deu o pontapé inicial nas obras da primeira etapa de requalificação do calçadão da via, unindo mobilidade sustentável, valorização paisagística e fomento ao turismo na região central.

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Nesta fase inicial, as intervenções se concentram no estratégico trecho compreendido entre o Comando do 2º Distrito Naval e a entrada do icônico Solar do Unhão.

O projeto, concebido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e executado pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), promete mudar a relação de quem transita pela área com um dos cenários mais bonitos do litoral brasileiro.

Inovação visual e segurança integrada

Fotos do projeto de requalificação da Avenida Contorno - Foto: Reprodução / FMLF

Um dos grandes destaques do projeto arquitetônico é a eliminação de barreiras visuais que antes dificultavam a contemplação da Baía de Todos-os-Santos.

Para isso, o trecho contemplado receberá um guarda-corpo de vidro com cerca de 93 metros de extensão. A estrutura garantirá total segurança para pedestres e praticantes de atividades físicas sem obstruir a vista panorâmica.

Além disso, o projeto vai além do simples recapeamento: a via ganha três novas praças, decks de contemplação, ampliação das calçadas e a implantação de uma nova ciclovia, estimulando o transporte ativo e a prática esportiva integrada à paisagem marinha.

Impacto econômico e integração social

Fotos do projeto de requalificação da Avenida Contorno - Foto: Reprodução / FMLF

Durante o lançamento das obras, o prefeito Bruno Reis destacou que a intervenção faz parte de um redesenho estratégico do Centro Histórico e do seu entorno, que tem recebido forte requalificação nos últimos anos.

“Queremos garantir a acessibilidade para quem visita ou caminha pela avenida, e descortinar o mar para as pessoas que passam por aqui”, pontuou o prefeito, lembrando que a iniciativa caminha lado a lado com outras entregas vitais para a região, como a construção de encostas sustentáveis e a criação do novo píer da Gamboa.

A expectativa do município é que a modernização funcione como um imã para novos investimentos privados, impulsionando a economia do setor náutico, da hotelaria, da gastronomia e do turismo local.

A mudança estrutural promete devolver o protagonismo urbano a comunidades vizinhas — como a Gamboa, o Solar do Unhão e a Ladeira da Preguiça —, integrando de vez o dinamismo da Cidade Baixa aos circuitos de lazer da capital.

Projeto de revitalização promete transformar o cartão-postal de Salvador

Fotos do projeto de requalificação da Avenida Contorno - Foto: Reprodução / FMLF

A emblemática avenida Contorno, um dos cenários mais deslumbrantes e visitados de Salvador, prepara-se para passar por uma profunda transformação urbanística e paisagística.

Inspirado em grandes intervenções de requalificação urbana globais, o projeto visa devolver o protagonismo da orla aos pedestres, valorizar o patrimônio histórico e potencializar o turismo na Baía de Todos-os-Santos.

Principais eixos da intervenção

Criação de novas praças e mirantes : o projeto prevê a implantação de praças arborizadas, decks de contemplação e mirantes equipados com mobiliário urbano moderno, permitindo que soteropolitanos e turistas apreciem o pôr do sol com mais conforto e segurança.

: o projeto prevê a implantação de praças arborizadas, decks de contemplação e mirantes equipados com mobiliário urbano moderno, permitindo que soteropolitanos e turistas apreciem o pôr do sol com mais conforto e segurança. Prioridade para a mobilidade ativa : serão ampliadas e requalificadas as calçadas ao longo de toda a extensão, além da integração de uma ciclovia contínua, conectando o Comércio ao MAM (Museu de Arte Moderna) e à região da Gamboa.

: serão ampliadas e requalificadas as calçadas ao longo de toda a extensão, além da integração de uma ciclovia contínua, conectando o Comércio ao MAM (Museu de Arte Moderna) e à região da Gamboa. Paisagismo regenerativo : o projeto botânico priorizará a flora nativa da Mata Atlântica e da restinga, aumentando as áreas de sombra e melhorando o microclima local, além de implementar soluções de drenagem sustentável para proteger a encosta.

: o projeto botânico priorizará a flora nativa da Mata Atlântica e da restinga, aumentando as áreas de sombra e melhorando o microclima local, além de implementar soluções de drenagem sustentável para proteger a encosta. Valorização histórica e cultural : a iluminação cênica de monumentos e pontos estratégicos será modernizada, destacando a arquitetura histórica e garantindo maior segurança pública para o funcionamento da economia noturna e gastronômica local.

Impactos econômicos e urbanísticos

A iniciativa busca consolidar a avenida Contorno não apenas como uma via de tráfego rápido que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta, mas como um destino de vivência.

A expectativa do setor imobiliário e de turismo é que a requalificação atraia novos investimentos para a gastronomia, hotelaria e o setor náutico, impulsionando a economia criativa da capital baiana.

Cronograma e próximos passos

As obras preveem etapas planejadas para minimizar os impactos no trânsito local. O projeto executivo conta com estudos de impacto viário e consultas públicas com moradores, pescadores da Gamboa, comerciantes e entidades de arquitetura e urbanismo da Bahia.