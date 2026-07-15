Avenida Contorno ganhará praças e nova vista à Baía de Todos-os-Santos

A prefeitura de Salvador anunciou o início das obras da primeira etapa de requalificação do calçadão na Avenida Contorno, que irá ganhar praças e novos acessos com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou a ordem de serviço em cerimônia nesta quarta-feira, 15. As duas etapas de obras receberão um investimento de R$ 20,5 milhões do Executivo municipal.

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De acordo com a prefeitura, a requalificação visa garantir melhor mobilidade e acessibilidade para os pedestres, além de valorizar a vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, que é um dos cartões postais da beleza da capital baiana.

Além de valorizar a beleza da região, de valor histórico e turístico, as intervenções vão beneficiar o acesso da população para as comunidades da Gamboa, do Unhão e da própria Ladeira da Preguiça.

Neste primeiro momento, as obras contemplam intervenções no trecho entre o Comando do 2º Distrito Naval e a entrada do Solar do Unhão. O projeto urbanístico foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), e as obras serão realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Nova vista para a Baía de Todos-os-Santos

Uma das novidades é que o promenade (calçadão) da Avenida Contorno receberá um guarda corpo de vidro, com 92,93 metros de extensão, valorizando a vista para a Baía de Todos-os-Santos. A via também ganhará decks para contemplação do mar. O entorno das praias importantes, como a da Preguiça, também receberá mais espaço.

Também serão construídas três praças ao longo da avenida e uma ciclovia exclusiva de 2 km, indo até o Campo Grande e interligando-se ao sistema cicloviário da capital baiana. Serão revitalizados ao todo 3,6 km de passeios, que serão ampliados, dando mais segurança para quem deseja caminhar por ali.

Início das obras na Contorno - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Segundo a presidente da FMLF, Tânia Scofield, o projeto visa adequar a Avenida Contorno às demandas contemporâneas de acessibilidade, além da ideia de criar um grande mirante para a Baía de Todos-os-Santos.

“Essa obra é parte da grande transformação de Salvador, sem que a cidade perca a sua identidade. Queremos garantir a acessibilidade para quem visita ou caminha pela avenida, e descortinar o mar para as pessoas que passam por aqui”, disse.

Valorização do Centro Histórico

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço, Bruno Reis lembrou outras obras realizadas pela prefeitura para valorizar o Centro Histórico de Salvador. Conforme a declaração do gestor, as obras naContorno marcam a última fase de requalificação da região do espaço que antes era “abandonado”.

“Este é o último trecho que resta para requalificar nesta região, que já recebeu melhorias no entorno da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em toda a antiga Praça Cairu - hoje Praça Maria Felipa - e na Avenida Miguel Calmon (Vale do Canela). Aqui, também estamos fazendo duas outras obras: uma encosta sustentável e o novo píer da Gamboa”, lembrou.

Este é mais um investimento feito pela Prefeitura na área histórica da nossa cidade. É uma outra Salvador. Antes abandonado, hoje o Centro Histórico vem recebendo investimentos grandes do poder público. Tudo feito a partir de recursos próprios do município, para garantir o acesso da população a uma área belíssima da capital Bruno Reis - Prefeito de Salvador

Movimentação da economia

Bruno Reis destacou que os projetos de revitalização de áreas do Centro Histórico, como é o caso deste na Avenida Contorno, têm atraído novos negócios, gerando mais emprego e renda. Na ocasião, o prefeito também ressaltou a implementação do programa Renova Centro, que dá benefícios fiscais a novos investidores.

Bruno Reis na cerimônia de assinatura da ordem de serviço - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

“Graças ao programa, hoje existem mais de 30 projetos da iniciativa privada querendo investir no Centro Histórico. Novos hotéis, empreendimentos habitacionais, restaurantes e outros negócios. A revitalização dessa região é uma realidade, com segurança e zeladoria para atrair quem deseja visitar e empreender no Centro Histórico, devolvendo a cidade ao cidadão. Quem empreende enxerga novas oportunidades de negócios e também investe”, ressaltou o prefeito.

A diretora do complexo Bahia Marina, Leilane Loureiro, responsável pela geração de 1,5 mil empregos na localidade, também comentou sobre a importância da obra para os empreendedores da localidade.

“É uma revitalização muito importante. Esta é uma área de extrema relevância para o desenvolvimento da economia da cidade, especialmente do setor náutico. É algo que melhora o acesso viário, o acesso para a população e traz melhorias para quem empreende no local, contribuindo para o desenvolvimento econômico do entorno”, disse.

A Contorno

A Avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida como Avenida Contorno, foi construída ao longo da década de 1950, a partir de um projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, um dos mais importantes nomes do modernismo baiano.

O objetivo era criar uma nova ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, conectando a parte histórica da capital baiana aos bairros em torno do Campo Grande e da Barra.

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