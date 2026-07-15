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NOVA GAMBOA

Avenida Contorno ganhará praças e nova vista à Baía de Todos-os-Santos

Via ganhará guarda corpo de vidro com 92 metros de extensão, melhorando acesso à paisagem

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Avenida Contorno
Avenida Contorno - Foto: Reprodução | FMLF

A prefeitura de Salvador anunciou o início das obras da primeira etapa de requalificação do calçadão na Avenida Contorno, que irá ganhar praças e novos acessos com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou a ordem de serviço em cerimônia nesta quarta-feira, 15. As duas etapas de obras receberão um investimento de R$ 20,5 milhões do Executivo municipal.

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De acordo com a prefeitura, a requalificação visa garantir melhor mobilidade e acessibilidade para os pedestres, além de valorizar a vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, que é um dos cartões postais da beleza da capital baiana.

Além de valorizar a beleza da região, de valor histórico e turístico, as intervenções vão beneficiar o acesso da população para as comunidades da Gamboa, do Unhão e da própria Ladeira da Preguiça.

Neste primeiro momento, as obras contemplam intervenções no trecho entre o Comando do 2º Distrito Naval e a entrada do Solar do Unhão. O projeto urbanístico foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), e as obras serão realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

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Nova vista para a Baía de Todos-os-Santos

Uma das novidades é que o promenade (calçadão) da Avenida Contorno receberá um guarda corpo de vidro, com 92,93 metros de extensão, valorizando a vista para a Baía de Todos-os-Santos. A via também ganhará decks para contemplação do mar. O entorno das praias importantes, como a da Preguiça, também receberá mais espaço.

Também serão construídas três praças ao longo da avenida e uma ciclovia exclusiva de 2 km, indo até o Campo Grande e interligando-se ao sistema cicloviário da capital baiana. Serão revitalizados ao todo 3,6 km de passeios, que serão ampliados, dando mais segurança para quem deseja caminhar por ali.

Início das obras na Contorno
Início das obras na Contorno - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Segundo a presidente da FMLF, Tânia Scofield, o projeto visa adequar a Avenida Contorno às demandas contemporâneas de acessibilidade, além da ideia de criar um grande mirante para a Baía de Todos-os-Santos.

“Essa obra é parte da grande transformação de Salvador, sem que a cidade perca a sua identidade. Queremos garantir a acessibilidade para quem visita ou caminha pela avenida, e descortinar o mar para as pessoas que passam por aqui”, disse.

Valorização do Centro Histórico

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço, Bruno Reis lembrou outras obras realizadas pela prefeitura para valorizar o Centro Histórico de Salvador. Conforme a declaração do gestor, as obras naContorno marcam a última fase de requalificação da região do espaço que antes era “abandonado”.

“Este é o último trecho que resta para requalificar nesta região, que já recebeu melhorias no entorno da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em toda a antiga Praça Cairu - hoje Praça Maria Felipa - e na Avenida Miguel Calmon (Vale do Canela). Aqui, também estamos fazendo duas outras obras: uma encosta sustentável e o novo píer da Gamboa”, lembrou.

Este é mais um investimento feito pela Prefeitura na área histórica da nossa cidade. É uma outra Salvador. Antes abandonado, hoje o Centro Histórico vem recebendo investimentos grandes do poder público. Tudo feito a partir de recursos próprios do município, para garantir o acesso da população a uma área belíssima da capital Bruno Reis - Prefeito de Salvador

Movimentação da economia

Bruno Reis destacou que os projetos de revitalização de áreas do Centro Histórico, como é o caso deste na Avenida Contorno, têm atraído novos negócios, gerando mais emprego e renda. Na ocasião, o prefeito também ressaltou a implementação do programa Renova Centro, que dá benefícios fiscais a novos investidores.

Bruno Reis na cerimônia de assinatura da ordem de serviço
Bruno Reis na cerimônia de assinatura da ordem de serviço - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

“Graças ao programa, hoje existem mais de 30 projetos da iniciativa privada querendo investir no Centro Histórico. Novos hotéis, empreendimentos habitacionais, restaurantes e outros negócios. A revitalização dessa região é uma realidade, com segurança e zeladoria para atrair quem deseja visitar e empreender no Centro Histórico, devolvendo a cidade ao cidadão. Quem empreende enxerga novas oportunidades de negócios e também investe”, ressaltou o prefeito.

A diretora do complexo Bahia Marina, Leilane Loureiro, responsável pela geração de 1,5 mil empregos na localidade, também comentou sobre a importância da obra para os empreendedores da localidade.

“É uma revitalização muito importante. Esta é uma área de extrema relevância para o desenvolvimento da economia da cidade, especialmente do setor náutico. É algo que melhora o acesso viário, o acesso para a população e traz melhorias para quem empreende no local, contribuindo para o desenvolvimento econômico do entorno”, disse.

A Contorno

A Avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida como Avenida Contorno, foi construída ao longo da década de 1950, a partir de um projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, um dos mais importantes nomes do modernismo baiano.

O objetivo era criar uma nova ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, conectando a parte histórica da capital baiana aos bairros em torno do Campo Grande e da Barra.

Veja fotos

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