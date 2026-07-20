Salvador terá semana instável por presença de fenômeno meteorológico

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A semana em Salvador será de tempo instável devido à presença de um cavado meteorológico, atuante na costa leste do Nordeste. O fenômeno favorece a possibilidade de chuvas fracas a moderadas, principalmente entre terça, 21, e quarta-feira, 22, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal).

Nos demais dias, a tendência é de redução da nebulosidade, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado. Um cavado meteorológico consiste em uma área alongada de baixa pressão atmosférica que provoca ondulações no fluxo de ventos, favorecendo a formação de nuvens de tempestade, que pode ou não evoluir para uma frente fria.

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Entre segunda-feira, 20, e domingo, 26, as chances de chuvas chegam a 80% e a temperatura varia entre 20°C e 31°C. Em casos de emergência, a população deve acionar o 199.

Confira previsão do tempo detalhada

Segunda-feira, 20

Probabilidade de chuva: 50%

Vento: 25 km/h (Moderado)

Temperatura: 20°C / 30°C

Terça-feira, 21

Probabilidade de chuva: 80%

Vento: 28 km/h (Moderado)

Temperatura: 21°C / 29°C

Quarta-feira, 22

Probabilidade de chuva: 70%

Vento: 28 km/h (Moderado)

Temperatura: 20°C / 28°C

Quinta-feira, 23

Probabilidade de chuva: 50%

Vento: 23 km/h (Moderado)

Temperatura: 20°C / 27°C

Sexta-feira, 24

Probabilidade de chuva: 40%

Vento: 20 km/h (Moderado)

Temperatura: 21°C / 31°C

Sábado, 25

Probabilidade de chuva: 30%

Vento: 22 km/h (Moderado)

Temperatura: 22°C / 30°C

Domingo, 26