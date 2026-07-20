SALVADOR
Salvador terá semana instável por presença de fenômeno meteorológico
Entre segunda-feira, 20, e domingo, 26, as chances de chuvas chegam a 80%
A semana em Salvador será de tempo instável devido à presença de um cavado meteorológico, atuante na costa leste do Nordeste. O fenômeno favorece a possibilidade de chuvas fracas a moderadas, principalmente entre terça, 21, e quarta-feira, 22, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal).
Nos demais dias, a tendência é de redução da nebulosidade, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado. Um cavado meteorológico consiste em uma área alongada de baixa pressão atmosférica que provoca ondulações no fluxo de ventos, favorecendo a formação de nuvens de tempestade, que pode ou não evoluir para uma frente fria.
Entre segunda-feira, 20, e domingo, 26, as chances de chuvas chegam a 80% e a temperatura varia entre 20°C e 31°C. Em casos de emergência, a população deve acionar o 199.
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Confira previsão do tempo detalhada
Segunda-feira, 20
- Probabilidade de chuva: 50%
- Vento: 25 km/h (Moderado)
- Temperatura: 20°C / 30°C
Terça-feira, 21
- Probabilidade de chuva: 80%
- Vento: 28 km/h (Moderado)
- Temperatura: 21°C / 29°C
Quarta-feira, 22
- Probabilidade de chuva: 70%
- Vento: 28 km/h (Moderado)
- Temperatura: 20°C / 28°C
Quinta-feira, 23
- Probabilidade de chuva: 50%
- Vento: 23 km/h (Moderado)
- Temperatura: 20°C / 27°C
Sexta-feira, 24
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 20 km/h (Moderado)
- Temperatura: 21°C / 31°C
Sábado, 25
- Probabilidade de chuva: 30%
- Vento: 22 km/h (Moderado)
- Temperatura: 22°C / 30°C
Domingo, 26
- Probabilidade de chuva: 30%
- Vento: 20 km/h (Moderado)
- Temperatura: 23°C / 31°C