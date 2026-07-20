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SALVADOR

Acidentes de trânsito deixam morto, feridos e motorista preso em Salvador

Ocorrências aconteceram em diferentes bairros da capital

Alice Paulilo
Por
Acidente envolvendo um carro e ônibus no bairro de Politeama
Acidente envolvendo um carro e ônibus no bairro de Politeama - Foto: Reprodução/TV Bahia

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou 5 acidentes entre a noite do domingo, 19, e a manhã desta segunda-feira, 20, na capital baiana. As ocorrências provocaram congestionamentos em diferentes pontos da cidade, deixaram pessoas feridas, resultaram na morte de uma pessoa e terminaram com um homem preso..

Os acidentes foram registrados nos bairros de Paripe, Imbuí, a ligação entre Lobato e Pirajá, Politeama e Periperi.

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Carro capotou no Imbuí

Um dos acidentes foi registrado às 4h40, na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí. Segundo a Transalvador, um veículo Chevrolet Spin se envolveu em uma colisão e, em seguida, capotou.

O motorista foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local. Um guincho fez a remoção do veículo durante a madrugada e o trânsito na região foi normalizado.

Motociclista morre em Paripe

Na rotatória de Paripe, uma queda de motocicleta resultou na morte de uma pessoa. Até a publicação desta matéria, a Transalvador ainda realizava o registro da ocorrência e não havia divulgado mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local.

Motociclista ferido na ligação entre Lobato e Pirajá

Outro acidente envolvendo motocicleta foi registrado na ligação entre Lobato e Pirajá. Segundo a Transalvador, a ocorrência provocou congestionamento na via durante a manhã, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Bairro da Politeama

No bairro da Politeama, um carro de passeio colidiu de frente com um ônibus do transporte público. Até o momento, a Transalvador informou apenas que houve a colisão entre os dois veículos e ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem sobre possíveis vítimas.

Homem é preso no bairro de Pirajá

O sinistro foi registrado pela Transalvador às 21h30 deste domingo, 19, na Avenida Afrânio Peixoto, próximo a Praça da Cabocla, em Pirajá.

De acordo com as informações apuradas no local pelos agentes de trânsito, um veículo Renault Logan colidiu com uma bicicleta, deixando o ciclista ferido. Na sequência, o automóvel atingiu um poste e capotou, parando sobre a calçada.

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Equipes da Transalvador foram acionadas para realizar o registro da ocorrência e prestar apoio à operação, incluindo a remoção do veículo. O ciclista foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Hospital do Subúrbio.

A Coelba atuou no local para a liberação da via, enquanto a Limpurb realizou a lavagem da pista, concluída por volta das 23h30.

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acidentes Salvador Transalvador

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