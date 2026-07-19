Feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30 em Salvador

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Promovida pela Livraria LDM, uma feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30, com descontos de até 50%. O evento acontece entre sexta-feira, 24, e domingo, 26, na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, em Salvador.

No local, também haverá:

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Distribuição de brindes;

atividades culturais, como saraus de poesia;

lançamentos de livros;

contação de histórias;

rodas de conversa com escritores.

Autores confirmados

Entre os autores já confirmados estão Maria Ávila, Lílian Almeida, Madalena Magalhães, Mariana Paiva, Go Nunes, Luciene Nascimento, Meg Heloise, Alex Simões, Joana Trigo e Marcela Argollo.

Também participam do evento Thaiane Machado, Lívia Santana Vaz, Rita Santana, Carla Pita, Renata Menezes, Carol Adesewa, Mirtes Santa Rosa, Adriana Oliveira e Sandro Magalhães.