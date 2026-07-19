CULTURA
Feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30 em Salvador
Evento acontece entre os dias 24 e 26 de julho e também conta com distribuição de brindes
Promovida pela Livraria LDM, uma feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30, com descontos de até 50%. O evento acontece entre sexta-feira, 24, e domingo, 26, na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, em Salvador.
No local, também haverá:
- Distribuição de brindes;
- atividades culturais, como saraus de poesia;
- lançamentos de livros;
- contação de histórias;
- rodas de conversa com escritores.
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Autores confirmados
Entre os autores já confirmados estão Maria Ávila, Lílian Almeida, Madalena Magalhães, Mariana Paiva, Go Nunes, Luciene Nascimento, Meg Heloise, Alex Simões, Joana Trigo e Marcela Argollo.
Também participam do evento Thaiane Machado, Lívia Santana Vaz, Rita Santana, Carla Pita, Renata Menezes, Carol Adesewa, Mirtes Santa Rosa, Adriana Oliveira e Sandro Magalhães.