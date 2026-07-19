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CULTURA

Feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30 em Salvador

Evento acontece entre os dias 24 e 26 de julho e também conta com distribuição de brindes

Luiza Nascimento
Por
Feira do livro
Feira do livro - Foto: Ilustrativa/ Freepik

Promovida pela Livraria LDM, uma feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30, com descontos de até 50%. O evento acontece entre sexta-feira, 24, e domingo, 26, na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, em Salvador.

No local, também haverá:

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  • Distribuição de brindes;
  • atividades culturais, como saraus de poesia;
  • lançamentos de livros;
  • contação de histórias;
  • rodas de conversa com escritores.

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Autores confirmados

Entre os autores já confirmados estão Maria Ávila, Lílian Almeida, Madalena Magalhães, Mariana Paiva, Go Nunes, Luciene Nascimento, Meg Heloise, Alex Simões, Joana Trigo e Marcela Argollo.

Também participam do evento Thaiane Machado, Lívia Santana Vaz, Rita Santana, Carla Pita, Renata Menezes, Carol Adesewa, Mirtes Santa Rosa, Adriana Oliveira e Sandro Magalhães.

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Tags

Cultura eventos literatura

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